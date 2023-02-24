　　“极简多能”!OPPO发布6G白皮书，展望未来移动世界

2月24日，OPPO正式发布了全新6G白皮书――《6G：极简多能，构建移动的世界》。基于对6G的前瞻性研究与探索，OPPO创新性地提出了“极简多能”的系统设计架构，为下一代移动通信系统的发展提供了更具参考性的解决方案。

这种系统设计架构将6G能力进行“模块化”，根据特定使用场景的特定能力需求，可以智能地把不同的能力模块“拼接”，让6G能更灵活、更高效地为未来的万物互融提供底层技术支撑。

6G让万物的连接更“智能”

白皮书指出，6G的愿景是成为沟通物理世界和虚拟世界的桥梁，实现两个世界的互融互通，成为元宇宙的基础设施，为移动信息化世界提供技术基础。

5G与6G的共同目标是“实现整个世界的移动化”，目前5G阶段性地实现了从“互联”到“物联”的突破。在此基础上，6G的核心发展方向之一是深度引入和融合人工智能(AI)。

6G网络传输的将不再只是数据，它将能够快速地传播、部署一整套庞大的AI模型。大量的AI智能体将在其中通过学习和训练成为中间媒介，帮助人们管理、控制“连接”中的万事万物。由于AI智能体可能没有实体存在，这种“管理”更适合在虚拟世界实现――以数字孪生的方式在虚拟世界构建事物的镜像，再通过AI在虚拟世界控制镜像，来完成对物理世界的控制。这样，6G就能真正实现从“物联”到“智联”更进一步,让连接变得更“智能”。

“极简多能”系统设计满足6G万物互融的多样化需求

为了实现这一愿景，OPPO建议针对6G采用新的设计思路――“极简多能”系统设计。这种6G的新概念由“包含内生智能、频谱共享、内生安全的6G极简核心”和“若干6G子系统”构成，具体技术涵盖了AI/6G相结合、新型安全架构、频谱共享、新型移动宽带、新型D2D、新型低时延高可靠、通信感知一体化、零功耗技术等多个方面。

相对于5G采用的“多参数集+网络切片”等网络资源配置方式，这种方案可以让6G更好地针对目标垂直领域进行优化整合。

其中，最小化的极简核心可以为所有子系统提供最基础的共性能力，例如：内生智能是指6G需要通过引入AI能力，以智能化的方式按需组网、分配资源，将6G子系统的不同能力高效地部署给相应的垂直领域，满足不同领域千变万化的连接需求;新型的安全架构要求建立多方信任模型与内生安全，确保多元的业务数据与智能安全;灵活的频谱管理与共享将借助区块链技术简化频谱分配与管理，提升频谱利用效率。

考虑到不同场景的实际需求，在“极简核心”的基础上，6G可以针对云连接、关键物联、泛在物联和定位感知四个方向做专门优化，再分别面向这些方向设计1-2个子系统，子系统间通过AI赋能按需组合与切换，服务不同的垂直行业与使用场景。

例如，泛在物联方向的空天通信子系统，可以通过在6G系统中引入卫星通信能力，打破时间、成本或地理环境的限制，为更广阔的网络全覆盖提供有效支持，服务于无需追求很高的数据率，而更强调业务覆盖的使用场景。

积极投入6G预研，OPPO引领通信技术前沿发展

作为全球领先的科技企业，OPPO持续投入通信领域的技术研发。作为5G的先行者，OPPO自2019年就已开启6G预研，主要从6G新终端和新业务需求入手进行初步技术研究。

当前6G整体研究还处于初级阶段，整个产业仍在不断探索的过程中。OPPO对于6G的重点研究方向包括AI与无线通信相结合、零功耗终端技术、用户为中心、通感一体化、空天地、太赫兹/无线光通信等各个领域，并通过验证系统、技术研究以及标准产业活动，推动相关技术讨论成熟。

在标准化方面，OPPO积极参加了国内外各类标准化组织，包括ITU、3GPP、CCSA、IMT-2030推进组、FuTURE论坛等，对6G标准化工作贡献了自己的力量。未来，OPPO也将在继续推动5G规模化商用进程的同时，持续探索6G前沿技术的研究发展，为用户创造真正万物互融的“移动世界”。

在MWC23上，OPPO将展示基于6G通信的技术应用原型设备。欢迎于2月27日-3月2日莅临巴塞罗那国际会展中心(Fira Gran Via)3号馆3M10展区OPPO展台参观体验，或登录OPPO MWC23活动网站了解详情。