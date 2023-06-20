骁龙影像技术持续创新，引领手机摄影从“记录”到“艺术”的进化

【天极网手机频道】随着智能手机的迭代升级，手机拍照实现了从“聊胜于无”到“不可或缺”的地位跨越，我们也迎来了出行旅游可以不必带相机的时代。而移动影像的每一次进化都是对手机核心算力的挑战，同时也需要众多先驱企业在技术领域内持续推动。

回顾过往，高通始终引领着移动影像的发展，旗舰手机影像能力突飞猛进的背后也离不开骁龙平台的支持。从4K到8K、从HDR到杜比视界、从14-bit ISP到18-bit，骁龙影像技术总是先人一步，一次次为手机影像开辟全新赛道。

那么骁龙平台是怎样持续引领手机影像的呢？我们或许能从其历代发布的创新性影像技术中找到答案。

手机摄影的进化，离不开骁龙创新性影像技术

在移动影像发展早期，为了帮助用户从“拍得见”到“拍得清”，高通创新引入了Spectra ISP图像信号处理单元，将其运用在骁龙820和骁龙821两代移动平台上，通过画面降噪和优化处理，令图片变得清晰可见，升级的HDR暗光拍摄也让手机能胜任更多场景。

到了骁龙835芯片这代，骁龙平台正式推出双ISP，帮助手机实现从单摄到双摄的进化，也让移动影像开启新纪元。Spectra 180的双ISP创新不仅大大丰富了当时手机摄影的可玩性和实用性，也让未来多摄发展打下基础。

再往后，骁龙 845支持单摄最高输出1.92亿像素;骁龙 865则集成高通 Spectra 480 ISP，可以实现每秒20亿像素的处理速度，同时支持最高2亿像素照片拍摄，曾使OPPO Find X2 Pro凭借双48MP的影像系统问鼎DxO;骁龙888业界首创14-bit三ISP，完美支持手机厂商所推出的“超广角+广角+长焦”三颗大底CMOS高端影像旗舰，以当时被称为“影像机皇”的vivo X60 Pro+为例，骁龙888的三ISP设计使其能同时且独立地调用3个不同的摄像头，在同一时间、一个动作就能生成3个视频或3张照片，所拍出的照片无论是清晰度，还是对色彩和细节的呈现，都达到了当时的顶尖水平。

移动影像进入了新时期，第一代骁龙8将ISP位宽从14-bit三ISP升级为18-bit三ISP，使得手机对影像数据的处理能力提升高达4096倍;第二代骁龙8在此基础上带来业界首创的“认知ISP”，让ISP充分调用AI能力，通过实时语义分割实现照片和视频的自动增强，利用AI神经网络让相机在情境中感知画面中每个部分的细节，从而进行专业图像优化。vivo X90 Pro+在第二代骁龙8认知ISP的帮助下，实现影像能力全面升级，将低延时、高能效的AI实时拍摄发挥到极致。

不止影像，骁龙移动平台在视频拍摄方面也在不断进步。骁龙835率先支持手机4K HDR视频录制;骁龙845又引入Ultra HD Premium画质视频拍摄;骁龙855则实现业内首个HDR10+逐帧10bit高动态范围摄像功能，让当时的realme X2 Pro等机型支持了实时虚化，轻松拍出电影感十足的特写镜头;骁龙8 Gen1和骁龙8+则支持8K HDR视频和HDR10+格式拍摄，诸如OPPO Find X5 Pro等机型，在骁龙8 Gen1的助力下可轻松拍摄出高规格大制作，人人皆是手机电影大师。

联动生态伙伴，共绘手机影像未来

当下安卓手机的影像技术已处于行业领先地位，而市面上的顶尖影像旗舰的共同点则是它们都搭载了骁龙移动平台。如果将这些顶级影像旗舰比作绽放的花朵，那骁龙移动平台就是其发达的根系，为了让这些花朵绽放地更加绚烂，骁龙还构建了一套包含OEM厂商、传感器厂商、软件厂商在内的，围绕手机影像全链路的影像生态体系。

2021年，高通与索尼成立联合实验室，开发了专门面向骁龙移动平台调优的全新图像传感器，推出了当前手机影像中的标杆产品IMX989;此外，高通也与徕卡合作，推出专属徕卡Leitz Look滤镜;2022年，骁龙与三星进行了合作，三星推出了首个面向第二代骁龙8移动平台优化的2亿像素图像传感器――ISOCELL HP3。

这些合作也从源头上助力手机厂商持续加强移动影像性能。例如OPPO Find X6 Pro在Snapdragon Sight骁龙影像技术和高通AI引擎等一系列先进技术和方案的助攻下，影像能力再次拔高，得到了媒体和用户的一致好评;还有小米13 Ultra，得益于第二代骁龙8的Snapdragon Sight骁龙影像技术的加持，实现了四摄六焦段覆盖 12-120mm焦距范围内内的专业影像能力。此外，荣耀Magic5系列、vivo X90 Pro+等机型也都在骁龙影像科技赋能下，为消费者带来了顶级影像拍摄体验。

加速普及旗舰级特性，将旗舰影像带给更多用户

为了让更多用户享受到旗舰级的影像体验，骁龙还将诸多先进的影像特性普及给更多芯片平台。例如第二代骁龙7+的核心影像能力几乎和旗舰产品看齐。

第二代骁龙7+首次支持18-bit三ISP，捕捉能力提升4096倍;在超暗光拍摄技术的加持下，能够单次抓取30帧的图像，通过算法融合，大幅度提升了超暗光成像能力;同时首次支持三重曝光4K HDR视频拍摄以及18-bit RAW专业格式拍摄;引入三重曝光加持下的4K计算HDR视频拍摄，双摄像头同时进行单帧逐行HDR视频拍摄，实现两个摄像头之间的平滑切换。录制过程中通过选择三重曝光内最亮、最暗以及中间最佳的部分相融合，从而呈现出还原真实效果的色彩、亮度和动态范围。

高通致力于为全层级用户提供高标准的影像解决方案，将旗舰级性能下沉，让用户在搭载骁龙平台的中端机型上同样能够享受到媲美旗舰的高规格影像体验，带来远超其它同级的使用感受。

连续四年携手中国国家地理(CNG)，续写影像佳话

自2020年开始，骁龙便与《中国国家地理》进行了深度合作，在后者举办的中国野生生物影像年赛中，一直都是其独家影像技术合作伙伴。

2020年，中国野生生物影像年赛首次启动，骁龙作为年赛独家影像技术合作伙伴，推动年赛设立了手机组单元;2021年，骁龙888护驾影像升级，中国国家地理团队深入首批中国国家公园,使用骁龙手机拍摄了《寻找我们的国家公园》和《手机里的国家公园》系列纪录片;2022年，第一代骁龙8移动平台实现支持首个面向移动设备的商用18-bit三ISP，直接让手机影像水平匹敌专业摄影设备，用第一代骁龙8移动平台拍摄的参赛作品成像效果实现了肉眼可见的升级。

2023年，中国国家地理再度携手骁龙，使用第二代骁龙8智能手机为中国野生生物影像年赛拍摄了一支名为《墨脱秘境》的预告片，利用骁龙强大的科技生态，记录了从海拔7787m到海拔154m的秘境之美。未来，骁龙与中国国家地理还将不断拓展更多合作领域，探索移动技术应用于野生生物影像创作和自然生态保护的更多可能。

作为手机影像领域先行者的高通，无论是在最开始的“拍得见”，还是中期的“拍得清”，又或是现在“拍得好”的阶段，骁龙都提供了优秀的解决方案，形成无法复制和超越的移动摄影技术体系。手机厂商纷纷选择携手骁龙影像，并以此为基底构筑自身影像壁垒，而高通骁龙芯片影像能力的成长史，就是手机行业影像发展的缩影。

在不断提升手机影像能力天花板的同时，骁龙这些年还将诸多先进影像特性普及到更多平台和产品上，构建起一套包含OEM厂商、传感器厂商、软件厂商在内的，围绕手机影像全链路的影像生态体系。可以预见的是，未来骁龙移动平台仍将继续赋能整个手机影像行业，持续不断拔高影像巅峰。