618最值得入手的高端旗舰：华为Mate X3轻薄又可靠，满足你的全能期待

【天极网手机频道】如今手机市场的竞争越发激烈，在新机扎堆内卷的情况下，也给想换新机的小伙伴们增加了挑选难度，眼下618即将到来，哪款旗舰最值得入手呢？聚焦当下的高端手机市场，折叠旗舰成为直板旗舰之外的热门选择，而极致轻薄、极致可靠且十项全能的华为Mate X3更是一个优质选项，它各方面都实现了创新和突破，可以说，这是一款真正接近大家心中“理想型”的折叠屏产品。

华为Mate X3，不止轻薄还可靠

作为华为折叠屏最新技术的集大成者，华为Mate X3利用创新材料、独家专利、全新一代双旋水滴铰链，实现了全面瘦身减重，在折叠屏手机的发展史上，带来最重磅的“轻量化”突破。

华为Mate X3轻至239g，折叠态薄至11.08mm、展开态薄至5.3mm，再结合全球首款的四曲面折叠机身设计，带来了颠覆折叠屏手机的握持感。华为Mate X3之所以如此轻薄，主要得益于重构了整机结构，使用业界独有的超轻金刚铝、碳纤维材料以及专利的超薄Type-C器件，进一步达到了极致轻薄的效果。

值得一提的是，华为Mate X3不光做到了极致轻薄，还做到了极致可靠。其搭载全新一代双旋水滴铰链，通过无孔技术和双轨驱动结构，带来前所未有的铰链抗挤压和变形能力。同时，华为Mate X3内外屏的可靠性也做了革命式的升级，外屏采用了广受用户好评和考验的超可靠昆仑玻璃，耐摔能力增强至10倍，内屏的叠层则采用业界首款非牛顿流体材料，并首创屏幕复合叠层结构，使柔性内屏的抗冲击性能提升至4倍，轻松应对各种使用场景和环境。

完善大屏生态+灵犀通信技术，带来创新体验

华为MateX3内外屏在先进的华为临境 TM 显示技术加持下，还是超高素质屏幕的代表。华为Mate X3搭载一块6.4 英寸3D OLED四曲外屏以及7.85英寸的可折叠柔性OLED内屏，内外屏均支持均支持426PPI、120Hz自适应刷新率、1440Hz 高频PWM调光。而且，华为Mate X3还是首款获得德国莱茵TÜV专业色准双认证的折叠屏手机，支持全色域的色彩管理、P3无线投屏，为用户带来更沉浸的大屏体验。IPX8级别的防水功能，则让华为Mate X3无畏风雨，不止日常防水，湿手也能触控。

华为折叠屏手机之所以能引领折叠屏手机行业发展，除了外观设计、性能配置，还与其创新大屏生态息息相关。华为Mate X3不仅继承了超级终端、跨屏协同等体验优势，搭载的HarmonyOS 3.1系统还带来了全新优化的智慧多窗、全方位保护用户信息安全的隐私中心、安全中心等新功能。就拿智慧多窗来说，支持左右、上下两种不同分屏以及一键切换分屏，边刷淘宝边聊天、边看视频游戏攻略边打游戏都能轻松实现，还可以将常用的分屏组合一键保存至桌面，再多任务都能轻松搞定，打造智慧快捷的大屏操作体验。

要论卫星通信哪家强，那一定是华为。华为Mate X3搭载支持双向北斗卫星消息功能，即便无地面网络信号，也可向外界发送信息，并支持消息回复，时刻为你的安全保驾护航。与此同时，华为Mate X3专门针对弱网环境推出了灵犀通信技术，随时随地畅享无忧信号，哪怕在地铁、过隧道都可以流畅刷抖音、打游戏。

超感知 XMAGE 影像，折叠屏手机影像能力的颠覆者

华为Mate X3的亮点远不止这些，还搭载了超感知XMAGE影像系统，不仅实现了折叠屏手机影像能力的大步跨越，整个影像能力也是折叠屏手机中T0级的存在。

华为Mate X3后置5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角摄像头，以及拥有5倍光学变焦能力的1200万像素潜望式长焦摄像头，首发AI质感图像引擎，实现即见即所得。另在华为独有的RYYB超感知影像单元加持下，拥有令人惊叹的夜景能力，XMAGE影像风格则让华为Mate X3的影像更加独树一帜，多角度自由悬停功能还带来了更多自拍新玩法。

值得一提的是，华为Mate X3在拥有超越直板机轻薄机身的同时，续航也没有牺牲分毫，内置4800mAh大电池，典藏版本的电池容量更是达到了5060mAh，续航能力超乎想象。

总而言之，华为Mate X3从外观设计、大屏体验、影像能力以及通信功能等方面，让我们看到了折叠屏手机的更多可能，可称得上是一款真正十项全能的折叠屏旗舰。

如果今年618你想入手一款高端折叠屏手机，一款能媲美直板手机，在体验方面甚至超过直板机的折叠屏手机的话，华为Mate X3无疑是一个一步到位的选择。

值得一提的是，今年618恰逢京东成立二十周年，京东将打造有力度的“618”，将围绕产品、价格、服务进行了全方位加码，并提供爆款手机30天价保，为用户提供“多、快、好、省”的购物体验。针对3C数码品类，带来了千万低价爆款现货好物、30天价保、180天只换不修等优惠活动。目前，京东618已进入预售期，并将于5月31日晚8点全面开启，今年618想买华为Mate X3就上京东，够省钱、够给力!