iPhone折旧率仅为安卓的一半？生态护城河是关键！

【天极网手机频道】根据BankMyCell发布的2021-2022年手机折旧报告显示，苹果iPhone手机最为保值，而同期安卓机型折旧率远超iPhone，甚至达到两倍以上。尽管如此，这样的数据也已远比前几年更加可观。

实际数据表明，第一年iPhone折旧13.83%，而安卓手机折旧32.06%;第二年iPhone折旧13.57%，而安卓手机折旧35.14%;第三年iPhone折旧11.30%，而安卓手机折旧27.09%;第四年iPhone折旧20.50%，而安卓手机折旧34.44%。能够发现，头两年iPhone的折旧率要远远低于安卓机型。

要想探究iPhone为何保值，就不得不提到苹果自iPhone诞生以来就不断贯彻的硬件自研理念。众所周知，苹果是一家在供应链有着极强话语权并且研发能力出众的手机生产厂商，不少硬件厂商都以成为“果链”为荣，一旦加入“果链”，随之而来的就是海量订单以及攀升的股价。

在iPhone诞生之初，乔布斯打破直板机传统形态，采用全触屏，同时研发为触屏服务的移动操作系统iOS。面对彼时如日中天的诺基亚，苹果用iPhone向全世界宣布了智能手机新时代的来临。但这显然不足以令iPhone拥有日后如此深远的影响力，直到苹果将初代iPhone上的三星S5L8900芯片换成自研A系列芯片，iPhone才正式开启高端智能手机的统治之路。

苹果是一家极其重技术研发的公司，从其一路发展中就能看出：2008年2.78亿美元收购了微处理器设计公司P.A. Semi，然后推出了自己的处理器(之前采用三星的处理器)，2010年4月1.21亿美元收购移动芯片制造商Intrinsity公司;2010年4月2亿美元收购Siri，推出语音服务;2012年7月3.56亿美元收购AuthenTec ，推出指纹服务;2012年在收购Placebase、Poly9、C3、Locationary、BroadMap、HopStop、Embark等之后推出自己的地图服务;苹果的一直采用Imagination的PowerVR系列GPU，然后将这家公司的人才挖空后推出自己的GPU。

反观彼时的安卓，面对iPhone起势，仍处洪荒时代。安卓机型在供应链中的话语权远不如苹果那般强硬，因此不少安卓手机厂商被网友调侃只是为上游供应链组装机器。苹果却不断为iPhone带来更多领先行业的技术与设计，并且大胆创新挖掘功能深度，在细节与质量方面展现出令人发指的把控力。

其次安卓开源的特性，使得任何设备都能适配安卓系统，这也导致安卓机型规格相差过大，系统想要完美兼容势必要做出妥协。苹果iOS则只需要服务自家设备，深度适配iPhone硬件，无论是运行效率还是体验上都要更加优秀。硬件落后，加上安卓发展初期卡、慢等问题，使得安卓机型无论是用户体验还是品牌定位都无法与iPhone相提并论。

此外，苹果还贯彻精品化策略，并没有像大部分安卓手机厂商一样采用机海战术，一年只推出一代iPhone，延长了iPhone生命周期。结合iOS系统优秀的交互逻辑，无论是被人称赞的墓碑后台机制，还是流畅的动效表现，都让iPhone拥有远超同期安卓旗舰的系统体验，也让iPhone成为耐用、好用的代名词。伴随iPhone全球化进程加速，依托深度软硬件结合，加上苹果统一生态体验，构建了牢不可破的生态护城河，让iPhone坐稳全球高端手机市场的第一把交椅。

除了iPhone本身的硬件素质之外，苹果对于iPhone的支持力度也达到了空前绝后的地步。苹果对于老机型的后续服务十分到位，尤其是系统支持方面，以2015年发布的iPhone 6s为例，时至今日仍能更新到2021年发布的iOS 15版本，支持力度达到6年。如此一来，iPhone新款机型面向高端用户，老款机型可以用作入门版本主打中低端市场。并且苹果官方在下一代iPhone发布之前，几乎不会对本代iPhone进行降价，这也从一方面减缓iPhone的贬值速度。

最重要的是，iPhone在全球化进程中依然保留良好的售后服务，曾经iPhone出现非人为故障时可以前往Apple Store进行免费换新，甚至无需返厂检测，店员就会掏出全新的机器来为消费者更换新机。因此，消费者对于状态良好的二手苹果产品接受度非常高，甚至有段时间国内还曾掀起过一阵「官换机」的灰色浪潮。

最后，iPhone还是用户粘性最高的机型，这与苹果精心构建的生态护城河密不可分。面对手机单一产品单打独斗的场景，苹果率先做出改变，最早开始形成自己的软件生态，并且统一苹果旗下设备的操作体验和交互逻辑。当消费者购买一款iPhone之后，会有很大概率继续购买同为苹果生态的Apple Watch、AirPods Pro、MacBook系列等产品，基于苹果生态，消费者能够享受到1+1大于2甚至大于3的使用体验。因此用户被苹果生态深度捆绑，一旦享受过生态便利后，就很难脱身其中，所以下一款设备依然会选择iPhone，也就无形中降低了iPhone折旧率。

不过随着最近两年安卓阵营的快速发展，不少手机厂商开始冲击高端且初见成效。虽然目前仍无法与iPhone相提并论，但iPhone最近两年过于挤牙膏的升级着实削弱了iPhone的保值率，也让安卓厂商们舒了口气。可尽管如此，iPhone依然是目前保值率最高的机型。对于安卓手机厂商而言，冲击高端并非只是一句口号，而是需要下沉售后服务，提升服务质量和自身手机产品的竞争力，以创新力和技术力撞破苹果的生态护城河。