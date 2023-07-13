来了！苹果返校季教育优惠活动正式开启！

【天极网手机频道】按照惯例，每年苹果都会在暑假期间推出返校季优惠活动，包含ipad、MacBook、iMac等多款产品在内，均可享受教育活动优惠。今日凌晨，苹果在国内的教育优惠网站显示处于更新状态，目前已重新开启，这也就意味着一年一度的苹果返校季教育优惠活动正式来临。

从苹果教育优惠网站的信息来看，本次优惠活动主要包含的产品有：MacBook Air 13英寸(M1芯片)、MacBook Air 13英寸(M2芯片)、MacBook Air 15英寸(M2芯片)、MacBook Pro 13 英寸、MacBook Pro 14 英寸、MacBook Pro 16 英寸、iMac、Mac mini、iPad Air、iPad Pro 11 英寸、iPad Pro 12.9 英寸。其价格相较于官网的定价，优惠力度可以说是相当大，有需要的同学确实值得入手一款产品。

更为重要的是，凭相关证明可通过教育优惠购买指定款Mac加购一副AirPods，或指定款iPad加购-支Apple Pencil，即可享受促销优惠金额。同时，此次返校季教育优惠活动将从7月13日开始，并一直持续至10月23日，时间跨度虽然很长，但也需要注意别错过时间。

此外，学生也有资格以20%的折扣享受AppleCare+。需要注意的是，满足条件的消费者需要先注册UNiDAYS，进行相关资格验证。验证资格时，可通过学校邮箱快速验证，也可以使用相关证明、CHSI学信网在线验证码并上传相关资料进行验证。如若购买后想线下取货，还需现场提供有效学生证、教职员工证、正式录取通知书以及身份证原件等证件。更多相关信息，可以前往苹果教育优惠官网查询了解。