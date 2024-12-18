OPPO全球化成果斩获环球品牌出海“科技创新”先锋案例

【天极网手机频道】12月15日，由环球时报社与中国产业海外发展协会联合主办的“2025环球时报年会―环球品牌出海”在京举行，OPPO凭借极具前瞻性的全球化策略与成绩，入选“环球品牌出海‘科技创新’先锋案例”，展现出在全球化布局、科技创新领域的领先实力。

据悉，《环球时报》已经连续三年公开举办“环球趋势案例”征集活动，从科技创新到中企出海，从营商环境到 ESG 发展，从金融保险到文化赋能，2024年新一年度案例旨在通过优秀企业案例，记录高质量发展践行者的探索与收获 ，呈现中国经济高质量发展道路上的一个个缩影。

过去一年，OPPO全球化业务已经覆盖全球70多个国家和地区，在全球拥有超过30万家零售店，在全球自营打造超过3300家线下售后服务门店。Canalys数据显示，2024年第二季度，OPPO在印度、泰国、越南、新西兰、比利时、葡萄牙等14个国家的500美元以上高价位段市场排名前三。

11月21日，OPPO在巴厘岛举办了OPPO Find X8系列全球发布会，全新一代年度影像旗舰Find X8系列在亚太、欧洲、拉美等国家和地区开启首销。仅一个月时间，Find X8系列在海外销量对比同期均实现大幅增长，新加坡、泰国、印尼、意大利、西班牙、马来西亚等核心市场首销对比上代增长1-2倍，其中马来西亚更是创造Find系列首销纪录。

出海十五年，OPPO始终坚持“出海要深潜”、“最好的全球化就是本地化”战略。一方面，打造满足全球不同市场需求的差异化产品，另一方面，建立深度本地化的生产体系和服务体系。推出本地化的产品与运营策略，不断提升产品质量与科技创新能力，将“中国制造”升级为“中国全球智造”，为中国企业在新时代实现高质量全球化提供重要借鉴。

随着OPPO Find X8系列全球发布，OPPO全球化也进入新阶段，在全球高端市场布局及本地化运营等方面必将走得更稳更深。未来，OPPO也将不惧挑战，持续深耕海外市场，在中国企业高质量出海征程中贡献OPPO力量。