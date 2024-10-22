华为nova 13系列亮相 全新洛登绿格纹设计引领美学新潮流

【天极网手机频道】2024年10月22日，原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会正式召开，万众期待的华为nova 13系列新品同步登场。一向以时尚美学设计引领潮流先锋的nova系列，这次在产品外观上带来了全新洛登绿配色和格纹变奏设计，将前沿科技与经典时尚元素巧妙融合，谱写年轻人不拘一格、张弛有度的生活态度。

影像方面带来优化升级的华为达芬奇人像引擎、三种人像美颜主题的同时，nova 13 Pro支持前后多焦段人像，让华为nova系列的人像体验再登峰;此外，nova 13系列还首发AI最佳表情功能、并支持AI扩图、AI智慧抠图等功能，带来AI趣玩体验，全系支持北斗卫星图片消息，支持100W智能快充Turbo，综合能力升级，带来全新智慧体验。华为nova 13系列不断探索科技美学无限可能，给年轻人带来了更自在、惬意的时尚潮品新体验。

全新格纹设计探索新时尚，格外有格调的秋冬科技潮品

华为nova系列一直致力于探索时尚新可能，让科技美学融入时尚新生活。此次，华为nova 13系列承袭nova家族美学设计基因，在时尚、简约的设计理念下，选取秋冬经典的格纹元素，带来极具辨识度的格纹变奏设计，将服饰、鞋包、穿搭上的经典格纹时尚风潮带到手机上来，不仅拓展了科技时尚新视野，更是为2024年格调秋冬穿搭带来新的科技潮品选择。

在创新求变的设计风格引领下，华为nova 13系列的工艺美学也迎来新的突破升级。华为nova 13系列采用纳米级精密加工纹理和独特的闪砂工艺，大胆雕琢更具科技时髦感的设计，让手机背部的浮光格纹，在不同的观看角度下呈现出别样的动态美感，不仅打造出细腻丝滑的舒适触感和艺术品般的质感，也传递出年轻人不被定义的时尚态度和生命力表达。

四款独特配色与工艺升级，随心“绿”动自在选择

在当下年轻人回归自我、享受惬意生活的情绪趋势和华为nova 13系列全新设计理念的基础上，华为nova 13系列带来洛登绿、羽砂紫、羽砂白、星耀黑四款独特配色，以满足不同用户的审美喜好。其中，主打色“洛登绿”以其低饱和度的温润色调，给人以灵动清新的松弛视感，鼓励年轻人纵意绿野，随心而动，捕捉生命中的自在瞬间，以开放和积极的心态去探索未知，挑战自我;羽砂紫则带来梦幻自由、清新浪漫的感官体验;羽砂白柔和清澈，寓意纯净美好;星耀黑神秘内敛，大气深邃，尽显科技单品质感。

此外，全新升级的nova 星耀环经典设计更聚焦、和谐、更具力量美感，以精巧对称布局设计，打造出更具视觉辨识度的时尚窗口，精致金属雕刻工艺、星列排布的nova字符搭配哑光质感星耀环，高级质感一览无余;搭配手机背板的玻璃材质，影像模组衔接星耀环，柔美的弧度贴合边角，带来更舒适的握持感。

屏幕方面，nova 13 Pro采用了等深四微曲设计，nova 13采用直屏设计，以满足用户的不同屏幕偏好。其中，nova 13 Pro等深四微曲设计机身，厚7.82mm、边框为1.79mm超窄边框，不仅提升握持手感，还实现整机的视觉平衡感，实现美学主义与实用主义相融合的呈现;华为nova 13则以超窄边框，在6.98mm超薄机身下，演绎年轻新锐力量。

影像、通信多维优化，支持北斗卫星图片消息

华为nova 13系列在影像和通信层面也实现了新的升级。传承nova系列人像摄影的优秀基因，持续优化华为达芬奇人像引擎、三种人像美颜主题，nova 13 Pro支持前后多焦段人像，实现远近皆主角，“反正”都出片。华为nova 13 Pro采用前置6000万人像追焦双摄和后置5000万多焦段人像三摄的影像方案，打造人像主场，让用户随心所欲定格氛围人像。

屏幕素质层面，华为nova 13 Pro搭载全新动态臻彩屏，在用户普遍关注的续航上，搭载5000mAh大电池，支持100W智能快充Turbo，华为nova 13 Pro 9分钟即可充电至50%(数据来源: 华为实验室)。与此同时，华为nova 13系列全系支持北斗卫星图片消息功能，为年轻人户外出游提供多一份安心。

华为nova 13系列始终与年轻人同频共振，不断拓新并引领手机时尚新风向，以打破边界的创新设计理念、全新的人像体验和更好玩有趣的通信及AI功能，给出年轻人更潮酷的时尚潮流新选择。

价格方面，华为nova 13售价2699元起，华为nova 13 Pro售价3699元起， 将于2024年10月25日10:08正式开售，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。