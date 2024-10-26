新年值得关注的旗舰推荐，OPPO Find X8领衔

【天极网手机频道】双十一即将到来，离新年还会远吗？不少人想趁此机会入手一部新机准备迎接新的一年，但又不知道怎么选择才好。10月24日，OPPO正式发布了OPPO Find X8系列，作为影像旗舰，Find X8系列为我们带来了非常多的惊喜。

OPPO Find X8系列首次超轻薄直屏设计带入影像旗舰。薄至7.85mm，轻至193g的Find X8，通过芯片级屏幕封装技术，实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59”的大屏视觉体验完美平衡。6.78”大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，让旗舰影像与轻盈手感浑然一体。

全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动。无影抓拍作为系统级抓拍能力，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力。

Find X8系列为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果，将前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，OPPO为Find X8系列实现颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。全焦段杜比世界HDR视频拍摄在Find X8上，结合全新的智能场景，为演唱会拍摄提供更具临场感的视频表现力。

Find X8系列带来全新的一键问屏，让AI的交互方式变得前所未有的简单。只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片。

Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎和天玑9400芯片的最强性能能效组合，基于OPPO和MediaTek对天玑9400芯片底层的联合开发，Find X8系列在潮汐引擎中实现了安卓手机的首个 CPU 高速缓存与系统级缓存的动态分配方案。

续航方面，OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，支持50W无线闪充和80W有线超级闪充。

另外，Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

关于开售信息，目前全系已开启预售通道，10月30日正式开售，售价4199元起。当新机开售遇上双十一，入手绝对不亏。