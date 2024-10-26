OPPO Find X8 Pro为什么值得入手：氛围抓拍神器+潮汐引擎X天玑9400

【天极网手机频道】OPPO Find X8 Pro于10月24日晚上震撼发布，在大部分人都关注的影像上带来超高速的无影抓拍功能，以及人像模式丰富多彩的柔光人像和胶片风格，在性能上，有着潮汐引擎配合天玑9400，在AI方面带来了“一键问屏“功能。那么其对于大部分人来说， OPPO Find X8 Pro最值得关注的点是什么呢？这一代OPPO Find X8 Pro值得购买吗？什么样的群体适合购买OPPO Find X8 Pro呢？

全面丰富的相机功能(胶片风格人像+快速无影抓怕)

在OPPO Find X8 Pro的人像模式中，一共新增三种胶片风格的模式(清新、复古、通透)和三种柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)。对于很多女性群体用户，胶片质感的照片通常因其独特的色彩和柔和的光影效果而受到女士的喜爱。这种质感带有一种复古和怀旧的感觉，能唤起情感和记忆。此外，胶片摄影通常具有更丰富的层次和细腻的细节，这使得照片更具艺术感和个性，吸引了追求美感和情感表达的观众。

三种新的柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)的使用场景也不少，不一样柔光模式可以表达不同的镜头语言，模糊的边界和温暖的色调使得照片充满诗意和幻想感。朦胧柔光可以通过柔和的光线可以减轻对比度，突出主体，同时营造出神秘感。特别是在清晨或黄昏等自然光条件下，增加画面的层次感和情感深度。柔美柔光可以强调柔和的色调和细腻的质感，适合展现细节和肤色。在人像摄影和时尚摄影，能够展现模特的优雅与美丽，增强视觉吸引力。这些模式的选择可以根据拍摄对象和想要传达的情感进行调整，帮助摄影师创造出更具艺术感的作品。

除了更加丰富的人像功能，OPPO Find X8 Pro独有的按键――“抓拍快启键”，双击侧面的按键，即可进入拍照模式，在横屏模式下，按压按键，即可实现迅速抓拍，左右滑动按键，可以调整焦距，并且这颗按键可以通过检测手指滑动的速度，进而控制焦距的变动速度从而帮助用户精准快速的调节到合适的焦距，长按这颗“抓拍快启按键“，则手机会持续进行抓拍。

有了这颗按键的物理加持，再配合上在软件层面的“抓拍照片”功能，OPPO Find X8 Pro的相机抓拍能力得到进一步提升，无论是调用主摄还是长焦，抬出手机长按下这颗“抓拍快启键”，即可进入连续的抓拍模式，连续抓拍的过程不掉快门，更不掉算法，将宠物的互动和腾跃的空翻都得以记录，生活的美好的瞬间不再错过。

天玑上限看OPPO 90帧原神微微热

OPPO Find X8 Pro搭载MediaTek天玑9400处理器，采用了台积电第二代3nm制程工艺，CPU架构包括1个主频高达3.62GHz的Cortex-X925超大核、3个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核和4个2.4GHz的Cortex-A720大核。配合OPPO独家的潮汐引擎，在25度室温条件GeekBench6的测试中，单核CPU跑分2274，多核CPU跑分8529，GPU跑分达到了20789，与上一代天玑9300相比，综合性能提高月15%左右。

在原神最新版本的随机跑图测试中，将画质设置为极高画质，开启超帧超画，游戏稳帧技术，在20分钟的跑图测试的平均帧率达到了89.6帧，基本全程满帧，可以说有着天玑9400的加持再配合潮汐引擎，OPPO Find X8系列都征服90帧全高画质的原神了。

并且令人惊喜的是机身温度在测试期间只保持温热，温度数据表现优秀，正面最高温度仅为39.2度，背面最高温度为38.7度。可以看出，得益于OPPO的优秀的游戏调校，天玑9400性能释放和温度控制打磨在舒适的甜点区间，手机不怎么发烫的同时，发挥出强大的游戏性能，征服原神等移动端大作不在话下，OPPO对于天玑的调校已经炉火纯青。

总结

OPPO Find的X8 Pro作为新一代旗舰标杆，在影像功能的丰富程度和性能调校表现上看，都是国内旗舰手机中的顶尖的水准，人像方面上持续发力，打造十分女性用户人像相机功能，同时推出纵享丝滑的ColorOS 15和潮汐引擎，性能表现更是不用堪忧。

如果近期有换机需求的朋友，恰好喜欢手机摄影和需要高性能需求的手机用户可以考虑此次的OPPO Find X8 Pro。