华为nova 11 SE正式发布，颜值与实力并存，年轻人双十一换新机优选！

【天极网手机频道】当代年轻人有着极为鲜明的个性，不愿被条条框框所束缚，渴望与众不同，向往新奇、充满挑战的生活。10月31日，全新登场的华为nova 11 SE不仅延续了nova家族的设计美学，更进一步升级了前后置影像，另在续航和操作系统等方面也有明显提升，堪称当下潮流年轻人的最佳搭配。

潮美星耀双环设计，轻薄又时尚

nova系列在设计和配色上一直走在时代前沿。华为nova 11 SE拥有三款时尚配色，包括主打的11号色：绿色代表生机与活力，蕴含蓬勃向上的精神，这与年轻人自信、乐观的生活态度相得益彰;另还有低调的曜金黑、典雅的雪域白，满足年轻人不同的个性化需求。

除了配色潮流时尚之外，华为nova 11 SE还传承了nova家族标志性的星耀双环美学设计，有着极高的辨识度和视觉冲击力，采用金属精密加工工艺，带来了独特的金属质感，金属丝印精致闪耀，完全符合年轻人的审美。时尚好看的同时，轻薄的握持感也是当下年轻人在购机上尤为关注的点，在机身重量上，华为nova 11 SE拥有7.39mm轻薄机身，仅重186g，握持之间，轻盈而称手。

图源：happy惚惚

华为nova 11 SE正面采用6.67英寸OLED护眼臻彩全视屏，屏占比高达91.85%，看视频时不仅可以感受到超大的观影视觉，而且还降低了长时间耍手机对眼睛的伤害，其支持万阶调光，自适应调节屏幕亮度，看清的同时还不会因为过亮而刺激眼睛。

仅从外观来看，华为nova 11 SE犹如一款兼顾手感与颜值的时尚单品，无论出街还是聚会，带上它就自带C位属性光环，成为人群中最耀眼的nova星人。

前后双高清，一亿像素光影人像三摄

当下正处于影像社交时代，影像需求也成为年轻人购机选择的第一要素。华为nova 11 SE焕新而来，作为一款以“前后双高清 一亿像素光影人像”定位的手机，当然将解决掉该档位下用户们更关心的自拍和他拍不高清的影像问题。

华为nova 11 SE前置搭载一枚3200万像素高清质感人像镜头，采用1.4微米融合大像素，可提供出色的暗光拍摄能力。针对爱自拍的年轻人，华为nova 11 SE支持美肤人像美颜自拍，带来更自然真实的美肤效果;得益于逆光HDR和持手持超级夜景模式，无论是在逆光场景下自拍，还是在与朋友欢聚的夜晚，都能拍出细腻清晰、纯净通透人像照片。

后置影像方面，华为nova 11 SE配备一亿像素光影三摄，由一颗1.08亿像素主摄、一颗800万像素超广角镜头、一颗200万像素微距镜头组成。支持112 °超广角拍照，无论是朋友聚会的多人合影，还是与城市地标建筑合拍，都能提供视野更宽广的拍摄体验;还有智能抓拍2.0，轻松记录演唱会上的激情热舞、萌宠互动瞬间，另在EIS智能防抖技术的加持下，拍摄玩滑板、溜冰、漂流等运动场景，画面依然稳定如初;另外，微距镜头还可以实现最近4cm超微距拍摄，不放过任何一处细微的美好。

我想最深受年轻人喜爱的还是：华为nova 11 SE带来的RAW域全场景多帧融合算法2.0，自动识别逆光场景，搭配全新升级的传感器，让你在逆光场景下也能拥有面部明暗有致、细节丰富、肌理细腻自然的拍摄效果，既美又自然。 而且超高清一亿像素的支持下，不仅首次成像高清，二次裁剪后也能高清呈现，满足你的大片创作欲望。

图源：梁征-影像-生活

超强续航，智慧流畅

随着对手机依赖性的增强，“电量焦虑症”也越来越普遍，在年轻人身上体现的更加明显。华为nova 11 SE搭载更高能效的4500mAh超大电池容量，支持66W华为超级快充Turbo 2.0，无论是外出旅游、宅家煲剧还是玩游戏，都无惧电量焦虑。另还支持超级NFC，可轻松实现各种NFC门禁卡的兼容，手机无需解锁也能快捷支付，简直不要太方便。

值得一提的是，华为nova 11 SE还是nova系列产品中上市即搭载HarmonyOS 4的机型。

全新超级中转站进一步融合了智慧识屏的能力，仅需双指按压屏幕，即可将需要分享的内容拖拽至中转站，朋友分享照片一键拖拽轻松搞定;新增实况窗功能，第一时间掌握重点消息，点外卖时不用频繁解锁打开应用，实况窗可实时显示“出餐、取餐、送达”等状态信息;全新通知中心去掉了密密麻麻的小标题，消息变得主次分明，关键信息一目了然。

一直以来，华为nova系列基于对年轻用户的痛点需求和实际使用场景的深度洞察，带来一款又一款年轻人专属潮流机，而全新登场的华为nova 11 SE，在设计、影像、快充、系统功能等方面再次针对性发力，成为年轻人选择手机的潮流风向标。眼下正值双十一，限时福利，上华为商城及京东、天猫华为官方旗舰店下单优惠50元，享6期分期免息，加赠好礼。如果你正打算换新机，华为nova 11 SE一定是你的不二之选!