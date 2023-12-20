华为Mate60 RS 非凡大师搭载玄武钢化昆仑玻璃，再树行业可靠性新标杆

【天极网手机频道】火爆数码圈的华为Mate60系列加持着诸多「人无我有」的黑科技，但最让人津津乐道的还属超可靠玄武架构。正因为这个超强卖点，自上市以来，华为Mate60系列的可靠性便受了众多数码博主和消费者的自发检验，包括高度跌落，砸核桃、锤钉子、洗手机等各种令人眼花缭乱的严刑。但令所有人惊喜的是，华为Mate60系列不仅通过了各种极限测试，而且还能够正常使用。

作为华为Mate60系列最高端的产品，华为Mate60 RS 非凡大师更是拥有顶级的可靠性防护。华为Mate60 RS 非凡大师所采用的超可靠玄武架构，集玄武钢化昆仑玻璃、超坚韧玄武机身和淬炼超凡陶瓷后盖于一身，无论耐摔性还是耐刮性都遥遥领先于整个行业。

在华为Mate60 RS 非凡大师的超可靠玄武架构体系中，搭载了全新的玄武钢化昆仑玻璃。其由第二代昆仑玻璃加以玄武钢化技术打造而成，玄武钢化技术采用DLC类钻碳工艺改善玻璃结构，要知道钻石莫氏硬度高达10级，因此具备优异的耐划能力，即便与钥匙等坚硬东西放在同一个包里也不用担心屏幕被刮花。在此基础上，再辅以光学超硬材料，实现了硬度、光学、耐磨性能的最优解，耐磨寿命提升200%，抗刮能力提升300%，实现更全能的保护效果。

华为Mate60 RS 非凡大师所搭载的玄武钢化昆仑玻璃到底有多强？有博主使用莫氏硬度测试工具分别对普通玻璃、康宁玻璃、第一代昆仑玻璃、玄武钢化昆仑玻璃进行划痕测试。5级硬度摩擦下，普通玻璃康宁玻璃便出现划痕;5、6级莫氏硬度、第一代昆仑玻璃、玄武钢化昆仑玻璃毫无划痕;7级下第一代昆仑玻璃出现划痕，而玄武钢化昆仑玻璃依然毫发无损。还有博主使用更专业的维氏硬度量化玄武钢化昆仑玻璃的硬度数值，经过检测达到846 (kgf/mm2)，所以在可靠性上无疑遥遥领先。

不止是华为Mate60 RS 非凡大师，华为Mate X5典藏版的外屏同样搭载了全新玄武钢化昆仑玻璃，并获得了全球首个瑞士SGS金标五星抗刮耐摔认证，内屏则通过复合叠层结构和非牛顿流体材料，带来了4倍抗冲击能力提升，稳稳坐实折叠屏可靠标杆。

众所周知，为保护赛车手的安全，FIA(国际汽车运动联合会)研发了“Halo”头部保护系统，其能承受一辆双层巴士的重量(12吨)，以确保在严重事故中车手不受伤害、全身而退。华为Mate 60系列从“Halo”头部保护系统中汲取灵感，研发出了属于自己的“Halo”，也就是“超坚韧玄武机身”，这项黑科技如同护赛车手周全，为内部精密器件提供极致保护，使整机抗挤压能力提升10倍，无惧脚踩、碾压等破坏性攻击，裸机也能随便造。

与此同时，华为Mate60 RS 非凡大师后盖还采用了陶瓷与金属双拼工艺，上部分为陶瓷材质，下部分为金属材质，依托于金属材质的支撑，整机强度会更高，陶瓷的加入使得手机更加耐磨、耐用又大幅提升了质感，从而无论是手感上还是视觉观感都能够给人耳目一新的感觉。

在抗摔耐造之余，华为Mate60系列的防尘抗水能力也达到了行业顶级。华为Mate 60 RS 非凡大师支持IP68级别防溅、抗水、防尘，在无流动清水6米水深下30分钟都没问题，对于喜欢户外的用户来说，无论是雨中漫步、泳池派对或是雨林探险，华为Mate 60 RS 非凡大师能从容应对，无需担心手机损坏。在《开箱中国》节目中，英国博主奥利弗・乔希华・巴瑞特将华为Mate60全浸泡进水中，结果手机不仅可以正常运转，甚至还能使用隔空手势进行操作，可想而知，防水能力更激进的Mate 60 RS 非凡大师将更加能打。

智能手机的可靠性一直是用户的使用痛点，针对这一状况华为又一次做了先行者，当友商还在针对IP68防水认证、金属中框等单一可靠功能卖点发力时，华为Mate 60 系列已经打造出超可靠玄武架构，让智能手机经历残暴“严刑”后依然安然无恙，不仅进一步满足了用户对手机可靠性的期待，也为整个智能手机行业树立了新的可靠性标准。

总而言之，无论是华为Mate 50系列率先的推出昆仑玻璃，还是华为Mate 60系列所搭载的超可靠玄武架构，都是华为对于手机可靠性极致追求的表现，而未来，华为还将继续引领行业发展，为消费者带来更多惊喜与创新。