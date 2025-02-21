　　专访OPPO刘作虎：Find N5破局折叠屏，轻薄化开启品类拐点

【天极网手机频道】OPPO于2月20日发布全球最薄折叠屏旗舰OPPO Find N5，新机搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至8.93mm，引领折叠旗舰进入8毫米时代，一时间成为行业热点。发布会后，OPPO 首席产品官刘作虎、OPPO Find 系列产品总监周意保、OPPO ColorOS 设计总监陈希接受了包括天极网在内的多家媒体群访，分享了 OPPO Find N5 背后的产品洞察与思考，并就OPPO的产品战略以及对行业趋势的洞察做了进一步交流。

OPPO 首席产品官 刘作虎

轻薄是未来持续的主线

媒体首先问及Find N系列未来的核心定位是什么？回顾 Find N 系列的发展历程，从第一代的小巧便携、第二代的影像升级，再到 Find N5 的轻薄蜕变，每一代都精准把握市场需求，呈现出鲜明的特色。谈及未来 Find 系列的走向，OPPO 首席产品官刘作虎明确表示：“轻薄，未来一直是轻薄。”

轻薄不仅是 Find N5 的亮点，也将成为整个 Find系列未来的核心追求。Find X8 的成功，销量达到上代的 2 倍，也证明了 OPPO 在轻薄设计上的探索得到了市场的认可。如今，轻薄同样成为了 Find N5 的主打特性。

OPPO Find 系列产品总监周意保补充到，折叠屏研发的核心逻辑是 “消除摩擦”。从 Find N3 到 Find N5，用户内屏使用频次翻倍，分屏功能渗透率提升，显示出大屏交互的价值。Find N5 虽影像硬件有调整，但算法升级带来长焦微距、无影抓拍等功能，提升了拍摄体验。

OPPO Find 系列产品总监 周意保

Find N5 尺寸增大的同时实现机身变薄，带来良好综合体验。其尺寸设计经严谨考量，内屏做到行业最大的 8.12 寸，合上后与直板机尺寸相近，合上后握感接近主流直板旗舰，降低用户切换门槛。Find N5 合上厚度 8.2mm，重量 215g，背后是新材料与结构设计的创新，如 0.15mm 钛合金铰链。OPPO 坚持直屏设计，源于用户对直屏审美和实用性的需求，此外，Find N5 在影像、轻薄、折痕、品质可靠性等方面全面升级，还具备满机防水功能，优化了大屏交互体验。

Find N5以技术深蹲跳出行业内卷

面对折叠屏市场增长放缓的局面，刘作虎认为，厚重是折叠屏最大痛点，Find N5 比直板机更薄，预售量达上代 4.8 倍，证明轻薄化受市场欢迎。

Find N5 研发挑战重重，从新材料、新器件应用到钛合金加工工艺突破，都凝聚大量心血。钛合金加工厚度从 0.3mm 降至 0.15mm，中框厚度降低 72%。周意保透露，Find N5 采用 20 多个新器件，一个屏幕开发费用一亿，研发周期是上一代的 1.5 倍，研发人员费用也相应增加。尽管成本高昂，但 OPPO 注重产品可靠性，力求为用户带来极致体验。

在多数厂商选择曲面屏的情况下，OPPO 坚持直屏设计。刘作虎表示，这是基于大量调研，用户在审美和体验上更倾向直屏，直屏在 Find X8 上助力销量增长。周意保补充道，直屏在实际使用中有诸多优势，直屏在打字、游戏时不易误触，贴膜也更方便。Find N5 直屏边缘的弧形处理，兼顾了利落感与握持舒适度

在价格方面，Find N5 看似较高，但刘作虎强调其物超所值，卫星版比前代便宜 2000 元。OPPO 坚守为目标用户提供优质产品的理念，不追求低价而牺牲品质。

AI手机再进化论，系统级整合体验

谈及 AI 手机进展与 OPPO 的差异化，刘作虎表示，AI 手机应是 “系统级整合体验”。以体检报告搜索为例，端侧 AI 可在保障隐私安全的前提下，快速调取并提炼关键信息。OPPO 与 Deepseek 合作，小布助手整合多模型能力，实现意图搜索、文档润色等场景化服务。

在 AI 手机发展方面，OPPO 有着自己独特的理念。刘作虎强调，OPPO 要做系统级的 AI 应用体验，而非简单接入某个模型。以接入 Deepseek 为例，OPPO 并非单纯使用，而是将其与小布助手深度整合，为用户提供完整的 AI 体验。像一键问小布查找体检报告、快速获取血压数据等功能，都体现了系统级 AI 的便捷性。

OPPO ColorOS 设计总监 陈希

OPPO ColorOS 设计总监陈希表示，OPPO AI的竞争力在于“真实场景洞察”。例如，用户需跨应用整合信息(如快递、航班)，AI需打破数据孤岛，但必须遵循严格隐私授权。未来将探索长期记忆与个性化演进，让手机成为“专属助理”。

OPPO 还将 AI 技术应用于提升办公效率，围绕用户需求打造系统级整合体验。未来，OPPO 将打造更高效的 AI 体验，整合信息孤岛，实现信息共同决策，同时推进个性化、记忆化发展，确保用户数据安全。OPPO 深耕 AI 应用场景，让 AI 成为用户的 “直觉式” 工具。

不造车，但生态布局融合万物



针对媒体抛出的OPPO如何布局车机生态，刘作虎表示，“服务车主，而不造车”。手机与手表已适配比亚迪、理想等品牌无感车钥匙，未来通过开放快充协议、跨设备互联，覆盖千万级车辆。

在智能生态领域，OPPO 积极布局。OPPO Watch X2 的高血压风险评估功能，与阜外医院合作，历经一年多的研究，通过对 1.4 万人的数据监测，为部分用户提供了风险预警，助力及早治疗，在健康领域迈出了重要一步。

在车钥匙生态方面，OPPO 与理想、比亚迪等车企展开合作，致力于实现手机与车的深度融合。VOOC 快充协议的开放，让更多车主能在车上享受快充体验，目前已有超过千万辆车支持无线快充。未来，OPPO 还将继续深化与汽车品牌的合作，为用户带来更便捷的车机融合体验。

在天极网看来，从折叠屏的“轻薄革新”到AI的“系统级重构”，OPPO正试图以技术深蹲跳出行业内卷。OPPO将Find N5的预售热度转化为用户口碑，在参数竞争之外，让行业看到了用户愿意为“无感体验”买单。可以说，在折叠屏市场增长放缓的当下，OPPO Find N5为行业带来新的突破思路。