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iPhone 15来了 标准版和Pro系列相机有啥区别？

2023-09-13 02:58:52 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】今天凌晨，大家期待已久的iPhone 15系列终于来了，但熟悉库克的果粉都知道。iPhone产品的刀法一向很精准，这篇文章就来给大家梳理一下，苹果的iPhone 15以及iPhone 15 Pro的相机有啥区别？

　　iPhone15系列来了 标准版和Pro系列相机有啥区别？

  这次的iPhone 15系列虽然成功登上了灵动岛，但屏幕依旧是60赫兹。相机方面，虽然iPhone 15的主摄也升级到了 4800 万像素主摄，并且可以实现2 倍无损裁剪缩放和拍摄4K视频，但相机的感光元件依旧不如iPhone 15 Pro系列。此外，iPhone 15还有一枚可以实现两倍无损变焦的1200 万像素长焦摄像头。综合来看，iPhone 15有变焦、能拍4K、还有着4800万高像素拍摄功能。

　　iPhone15系列来了 标准版和Pro系列相机有啥区别？

  相交iPhone 15，iPhone 15 Pro系列的相机部分就显得有些用力过猛了。iPhone 15 Pro系列依旧是采用了4800 万像素主摄，但有着iPhone 15系列没有的防眩光涂层，这可以为人像和夜间拍照提供更好的低光表现。此外，在长焦部分，iPhone 15 Pro有着3倍的光学变焦，iPhone 15 Pro Max则用上了最高5倍光学变焦的潜望式长焦镜头(并且还是4次反射直立长焦以及传感器位移防抖)，传感器面积比 iPhone 14 Pro Max 增大了大约 25%。

　　iPhone15系列来了 标准版和Pro系列相机有啥区别？

  最后，iPhone 15 Pro Max的超广角镜头还支持微距拍摄，这就意味着这台手机覆盖了13mm、24mm、28mm、35mm、48mm、120mm这些焦段。相比于iPhone 15系列的相机可玩性要高上不少。

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