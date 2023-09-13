iPhone 15来了 标准版和Pro系列相机有啥区别？

【天极网手机频道】今天凌晨，大家期待已久的iPhone 15系列终于来了，但熟悉库克的果粉都知道。iPhone产品的刀法一向很精准，这篇文章就来给大家梳理一下，苹果的iPhone 15以及iPhone 15 Pro的相机有啥区别？

这次的iPhone 15系列虽然成功登上了灵动岛，但屏幕依旧是60赫兹。相机方面，虽然iPhone 15的主摄也升级到了 4800 万像素主摄，并且可以实现2 倍无损裁剪缩放和拍摄4K视频，但相机的感光元件依旧不如iPhone 15 Pro系列。此外，iPhone 15还有一枚可以实现两倍无损变焦的1200 万像素长焦摄像头。综合来看，iPhone 15有变焦、能拍4K、还有着4800万高像素拍摄功能。

相交iPhone 15，iPhone 15 Pro系列的相机部分就显得有些用力过猛了。iPhone 15 Pro系列依旧是采用了4800 万像素主摄，但有着iPhone 15系列没有的防眩光涂层，这可以为人像和夜间拍照提供更好的低光表现。此外，在长焦部分，iPhone 15 Pro有着3倍的光学变焦，iPhone 15 Pro Max则用上了最高5倍光学变焦的潜望式长焦镜头(并且还是4次反射直立长焦以及传感器位移防抖)，传感器面积比 iPhone 14 Pro Max 增大了大约 25%。

最后，iPhone 15 Pro Max的超广角镜头还支持微距拍摄，这就意味着这台手机覆盖了13mm、24mm、28mm、35mm、48mm、120mm这些焦段。相比于iPhone 15系列的相机可玩性要高上不少。