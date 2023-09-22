iPhone 15系列今日发售：价格波动“一小时一个价”，你会加价购买吗？

【天极网手机频道】自苹果秋季发布会以来热搜不断，尤其是公布价格之后大家嘴里说着“不买”，实际上在预售的时候就把官网挤到崩溃，在今天发售的瞬间再次把官网抢崩。iPhone 15系列官网价格确实要比以往的机型要高一些，而且根据华强北多名第三方渠道报价，iPhone15和15plus价格首发均跌破苹果官网价格，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max均略有溢价。

第三方渠道商称，目前iPhone 15系列各款都有现货，价格波动较大，“一个小时一个价”，最突出的Pro系列，iPhone 15 Pro普遍加价400元至600元，iPhone 15 Pro Max加价区间在800元至1500元。虽然价格高，但是从苹果官网的下单预计时间来看，iPhone 15 Pro系列确实明显要更受欢迎一些，尤其是Pro Max版本，今天订购预计送货时间最早也要排到11月14日了，所以能在官网上抢到国行原价的小伙伴真的挺幸运的。



iPhone 15系列

之前线上订购成功的首批用户也将从8点开始可以陆续收到新机，目前首批订购的iPhone 15 Pro已经更新状态，目前为“已发货”状态，发货快递为邮政。在线上渠道iPhone15系列的销售情况同样称得上“火爆”，今年天猫、京东、美团外卖等第三方平台也都与苹果进行了合作，最快的在首发30分钟内就能到货，可能比官网下单会更迅速，另外还可享受24期免息分期和14天无理由退货的政策福利。

根据天猫方面提供的数据显示，9月15日预售开启后，首批iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max均在1分钟内售罄。过去一周内，iPhone 15系列在淘宝天猫的搜索热度提升512%。此外，京东、美团、盒马等平台均参与到今日的极速配送之中。京东到家数据显示，iPhone 15系列新机今日正式首发后，截至上午10点，平台iPhone 15系列销售额同比iPhone 14系列增长253%。



iPhone 15系列

需要提醒一下大家的是，iPhone 15系列的包装盒上有隐藏水印，通过紫外线灯照射可验真伪。不过在大型零售商处购买以及在官网中购买的用户就不用担心这一问题。

另外，苹果公司在今天更新的文档内容中表示在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 两款机型上沾染指纹后皮肤油脂可能会改变钛合金边框的颜色，但变色并非永久性，可以像前代 iPhone 一样用柔软微湿的无绒布擦掉即可恢复干净的表面。

其他方面，iPhone 15系列全员“登岛”，具体配置上，标准版主摄提升到了4800万像素，支持2400万和4800万像素高清照片，还可以实现2X光学变焦拍摄，通过像素四合一能够更好的应对暗光场景;Pro系列主摄依旧为4800万像素，但有着比标准版更大的感光元件，而在长焦镜头上，Pro型号为3倍，而Pro Max型号则配备了全新的5倍长焦镜头，支持光学防抖，能够让用户去捕捉更远的景物，拍摄的灵活度和可玩性更高。

硬件上，标准版升级到了去年Pro版本使用的A16仿生芯片，性能和能耗更为出色，还搭载了第二代超带宽芯片，扩大了连接范围，实现更加精准的查找，接口变为了USB-C，但传输速率依然是480MB/s;而Pro版本直接用了A17 Pro，采用3nm制程，CPU性能提升约10%，GPU峰值性能提升20%，支持硬件级光线追踪，16个神经引擎核心，算力达到了35TOPS，对比前代直接翻倍。另外还支持了AV1编码和解码。接口同样变为了USB-C，支持USB 3，传输速率可达10Gbps，是标准版的20倍。



iPhone 15系列



iPhone 15 Pro系列

关于充电接口，苹果公司表示所有 iPhone 15 系列手机，都可以为 Apple Watch、AirPods 充电盒或连接到 USB-C 端口的任何配件充电，功率为4.5W。经过第一批拿到手的数码博主 Marques Brownlee 实测，iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 机型确实可以为另一台 iPhone 或者其它手机充电。同时，苹果在 iPhone 15、iPhone 15 Pro 机型中引入了全新的电池健康设备，内置相关设置选项，允许日常充电上限设置为 80%。

外观设计上，iPhone 15和iPhone 15 Pro屏幕为6.1英寸，iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro Max屏幕为6.7英寸，最受关注的莫过于Pro系列钛金属材质，采用了阳极氧化工艺处理，钛合金中框不仅更加的坚固，而且更轻，两款产品对比前代均轻了19g，而且过度更圆润，握持更加轻便和舒适;标准版则是采用融色玻璃背板，铝金属外边框采用全新设计的弧形边沿。之前静音拨键升级为操作按钮，能定制静音模式、相机、手电筒等丰富的功能。



iPhone 15 Pro系列钛金属材质



iPhone 15系列

配色上也挺“多巴胺”的，iPhone 15和iPhone 15 Plus提供粉色、黄色、绿色、蓝色和黑色五款配色;iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max提供黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属和原色钛金属四种配色。



iPhone 15系列



iPhone 15 Pro系列

具体售价，iPhone 15 128G售价5999元，256G售价6999元，512G售价9999元;iPhone 15 Plus 128G售价6999元，256G售价7999元，512售价9999元;iPhone 15 Pro 128G售价7999元，256G售价8999元，512G售价10999元，1TB售价12999元;iPhone 15 Pro Max 256G售价9999元，512G售价11999元，1TB售价13999元。

从今天的首发情况来看，iPhone 15系列还是延续了“真香”定律，不过真想购买iPhone 15系列的用户如果在官方渠道抢不到的话还是稍微等一等，毕竟备货量充足，迟早能购买得到，就没必要去别的渠道加价购买了，毕竟手机本身也不便宜。