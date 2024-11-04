荣耀Magic7系列对产品力的思考： 从硬件到AI服务统统拒绝同质化

【天极网手机频道】在刚刚结束的10月，安卓阵营的旗舰“你方唱罢我登场”地互相角逐，可谓是百花齐放，各式各样的AI功能也被逐一端上舞台。在早些时候的10月30日，荣耀为消费者带来具备升级科技创新和全面 AI 赋能的领创 AI 旗舰手机：荣耀 Magic7 系列，荣耀同样也带来AI全面赋能的MagicOS 9.0，在发布会的现场，荣耀的总裁赵明现场用“YOYO智能体“点2000杯饮品，彰显荣耀的YOYO进化后超智能、超贴心的AI功能，全新的意图识别交互体验，意味着低效重复的任务统统可以交给“YOYO智能体“，给用户带来绝佳的用机体验。这是一款对消费者需求有着敏锐洞察，与产业链合作伙伴紧密合作的旗舰手机。

硬件拒绝同质化 视听体验断档领先同行

荣耀Magic7系列除了在可以预见的处理器和影像等方面的升级外，做到持续扩大自身优势。在屏幕护眼方面，荣耀 Magic7 系列旗舰手机全系搭载的荣耀 AI 自然光绿洲护眼屏，首批搭载圆偏振光技术，有了这种技术的加持，将光源的各个方向平均偏振强度做到统一水准，屏幕显示光源类型最大程度接近自然光类型，使得荣耀的屏幕不仅清晰透亮，同时也更加护眼，在屏幕护眼技术方面，你永远可以相信荣耀。

除了硬件层面改善屏幕的护眼效果和显示效果，在软件层面，还有着“AI离焦护眼”和“干眼友好”两项护眼技术，舒缓调节用户长时间用眼过程中导致眼睛睫状肌收缩可能导致近视的问题和通过眨眼频次检测技术引导用户适当眨眼降低用眼不适和视力功能障碍问题，做到了软件硬件双结合，从被动到主动、从通用到精准，以 AI 赋能，实现对用户用眼的呵护，并持续引领手机行业护眼技术的领先地位。

这一代荣耀Magic7系列除了在持续扩大在屏幕护眼上的优势，在影音体验方面，荣耀结合自研空间音频引擎，基于业界最强双扬声器设计，在荣耀Magic7系列上搭载了业内最强环绕低音炮，带来行业领先的外放及低音表现。这是一颗业界最大尺寸“1216”立体双扬声器，，荣耀Magic7 系列的音频扬声器在音乐、铃声、长视频等场景下，响度提升 46%以上，低音提升 60%以上。音频扬声器外放效果业界领先，显著优于 Apple iPhone、华为 Mate 系列等产品，荣耀Magic7系列带来绝佳的低音体验。

在视听两个层面，荣耀Magic7系列搭配有着”偏振光技术“加持的荣耀 AI 自然光绿洲护眼屏和与业内最强环绕立体双扬声器，从硬件层面和体验层面将自家旗舰产品与市面同类型产品进行差异化，拔高了荣耀Magic7系列的产品力和竞争力，做到了在视听层面领先同行的存在。

AI拒绝同质化 生活琐碎一步到位

今年的手机系统方面，各家系统均端侧AI为用户提供更加智能化的服务，而荣耀早在MagicOS 8.0就早早开始部署手机端侧AI大模型，在最新的系统MagicOS 9.0上，YOYO进化成了“YOYO智能体”，它做到了其它厂商不一样的功能，它更加人性化，落到实处，落到具体，能够解决日常生活中用机过程的痛点问题。

为什么敢说荣耀的MagicOS 9.0更加人性化、更加智能化呢？因为YOYO做到了意图识别实现人机交互，替用户操作手机，完成一些琐碎但常用的功能。相信很多用户一定刷到过荣耀总裁赵明在发布会现场用“YOYO智能体”点2000杯饮品的消息，“YOYO智能体”通过理解用户的需求，自动打开外卖软件，进行点单，在遇到外卖点单触及数量上限的情况，荣耀的工程师在底层提供了优化AI算法，通过重复下单，最终达到用户的订单数量需求。毫无疑问，这是一次极其夸张的测试，然而就是这样一个落到实处的例子，意味着荣耀的工程师团队在理解AI和打造YOYO助理上的思考，在生活实际中替用户解决实际问题。

YOYO智能体基于日常深度学习用户的习惯，记忆用户信息与喜好，在用户处理日常琐碎的任务中提出对应指令后，替用户完成本来需要用户操作的步骤，从用户角度上看，它做到不止是“化繁为简”，而是实现了“自动驾驶”。比如在外卖点单过程中，可以依据用户的日常习惯，自动在系统层面替用户精准地完成操作，而用户只需要确认无误后支付即可;同样的还有包括自动填写信息表格，在日常中记忆用户的个人信息，用户点击信息栏后，“YOYO智能体”就会替用户自动输入。除了这些需要深度学习用户习惯和个人信息的功能之外，“YOYO智能体”还做到一句话替用户关闭那些藏的深，步骤繁琐的功能。相信很多用户一定对关闭会员“自动续费”的步骤深恶痛绝，这些提供VIP会员厂商在用户开通的步骤设置的异常便捷，但关闭的过程却异常繁杂，生怕用户找到。在荣耀Magic 9.0上，用户只需要对“YOYO”说一句，“帮我关闭自动续费”、“帮我关闭应用通知”，那么一切的复杂的操作都可以交给YOYO执行，用户只需要静候结果即可。

当然以上只是荣耀Magic7系列其中几个亮点，还有很多没有提及，比如AI换脸检测、AI修图等功能。在切实体验了这些功能之后，荣耀系统的工程师团队一定是一群善于观察生活，热爱科技的团队，更是一群善于用科技优化日常体验的人，所以荣耀MagicOS 9.0做到了同时期众多手机厂商中那个最特别、最切实的存在，这也无疑使得荣耀Magic7系列成为一款产品力十足的新旗舰。

总结

如何稳扎稳打地提高自身的产品力，一定需要具备跳脱的思维，荣耀Magic7系列作为荣耀新一代旗舰产品，在硬件和软件层面做到不缩水的情况下，在视听层面和AI助手方面都做到断档领先的程度，无论是大的层面还是小的细节，荣耀Magic7系列拒绝同质化成为“泛泛之辈”，而是在盘大且复杂的电子消费市场中绽放着自己的闪光点。