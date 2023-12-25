vivo S18系列人气之选：兼具东方美学设计与轻薄续航

【天极网手机频道】凭借东方美学设计与出色的轻薄续航表现，vivo S18系列可以说是近期火热的新机。它不仅携全新的“花似锦”配色惊艳亮相，而且改进了环闪，灯带更大、色温范围更广，并在智能色温调节的基础上做到了亮度自适应。目前，vivo S18系列已经正式开售，感兴趣的朋友可多关注。

vivo S18系列在影像拍摄上实力出众，特别在人像摄影方面远超同价位竞品。搭载5000万超光感镜头，前置人像拍摄达到新高度，借助全新升级的影棚级双柔光灯，实现双重补光，呈现更柔和、更明亮、更真实的色彩。独特的90°广角柔光灯确保自拍和合拍都能清晰有致，左右光源消除阴影，使肤质更均匀通透。屏幕超大光源更为补光注入了氛围感，随心调节冷暖氛围光效，呈现出更富情感和神采的影像效果。

这次的vivo S18系列还搭载第三代骁龙7，屏幕方面，vivo S18搭载120Hz朝阳护眼屏，通过三项SGS专业护眼认证，更护眼。还将vivo X系列的蓝海电池引入麾下，在仅有7.45mm的机身下，塞入了一块5000mAh的超大电池，堪称轻薄手机之，既要轻薄，还要旗舰级续航，满足了我们既要又要的需求，支持80W闪充，日常无忧。如果你喜爱自拍，又想有一部轻薄、续航兼顾的高颜值手机，那么vivo S18系列完全可以划入你的购机范围之内。