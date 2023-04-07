华为Mate X3首销，再掀折叠屏抢购热潮，网友：太难抢了

【天极网手机频道】要说一款产品是否保值，我认为主要从两个方面来判定。第一个就是供需关系，当一款产品处于供不应求的情况，那它的价格自然会保持得很稳定，若是供过于求，那就会出现价格跳水。

第二个就是价格是否稳定，而一般价格是否稳定主要由需求量来决定，如果一款产品的需求量很大，那么短时间一定不会降价，反之，无人问津的情况必然会通过降价来提升销量。

今天，华为Mate X3正式开始开售，不仅华为官方商城，第三方电商平台等线上渠道一秒售罄，而华为旗舰店、华为体验店、授权专卖店等线下渠道还出现了一机难求的场面，有网友甚至表示：比周杰伦演唱会门票都难抢，而手机店主测评小铺还表示，Mate X3在第三方店铺有溢价。

从今天的首销情况来看，华为Mate X3目前处于供不应求的状态，那么无疑它是保值的，另外，随着折叠屏逐渐被大众所接受，那华为Mate X3的需求量也是可观的，这也再次证明这款产品具有很好的保值率的。

不少人肯定会问，华为Mate X3凭什么会一机难求，甚至还出现了溢价现象，答案其实很简单，因为在折叠屏这个细分领域，华为Mate X3在各方面都是超一流的表现。华为 Mate X3作为华为折叠屏最新技术的集大成者，做到了轻薄如羽翼，又集十项全能黑科技于一身。

华为Mate X3轻至239g，折叠态薄至11.08mm、展开态薄至5.3mm，让其拥有比直屏手机更为轻薄、更为舒适的握持感，这在折叠屏行业还找不出来第二款。华为Mate X3 搭载全新一代双旋水滴铰链，采用业界最强的机翼铝，通过无孔技术和双轨驱动结构，带来前所未有的铰链抗挤压和变形能力，大大解决折叠屏“脆弱”的短板。

华为Mate X3搭载支持双向北斗卫星消息功能，时刻为用户安全保驾护航;还有专为地铁、车库等弱网环境以及日趋复杂的使用场景推出的灵犀通信技术，随时都能享受优质畅连的信号体验;超感知XMAGE影像系统，让华为Mate X3成为“最会拍照”的折叠屏手机;内置4800mAh大电池，让 华为Mate X3在拥有超越直板机轻薄机身的同时，续航能力也依然在线。

在其他方面，华为Mate X3也相当完善。它支持折叠屏罕见的IPX8级抗水能力，让用户日常使用更放心;搭载鸿蒙3.1系统，带来足够的流畅性;而且还推出了碎屏服务宝和延长服务宝，入手时可以没有后顾之忧。

总而言之，华为Mate X3凭借超前实力和华为在行业的影响力，对于保值率大可放心，再根据上代华为Mate X2的保值率来看，华为Mate X3在很长一段时间都不会出现大幅跳水。