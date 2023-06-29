大数据时代 苹果是如何保护用户的隐私安全呢？

【天极网手机频道】 前言

随着智能产品的飞速发展，一台小小的手机、笔记本电脑已经成为了现代人出门必备之物。一个普通用户的照片、身份证信息、钱包、交通卡、护照、重要文件等等物件也都已经电子化。在这个大数据时代这样便利的方式自然会给我们带来更好的生活，但也有不少用户有着数据泄露现象，明明你前一秒才和女朋友说了一句想要买电脑，下一秒电商APP就是各种电脑广告扑面而来，种种现象引起了用户对于自身信息安全的重视。对于很多用户来说，其实并不是很在乎某某人知道自己手机中的隐私，但是十分反感国内流氓厂商侵犯自己的隐私。

早在前年，苹果正式更新了iOS 14系统后，全部的苹果设备迎来了史上最严格的隐私保护规定。时至今日，苹果掌门人库克还一直在各类苹果发布会上强调苹果公司非常重视用户的数据隐私，并说到：苹果公司认为保护用户隐私不受侵犯是公司必须一直执行下去的头等大事，我们会不断寻找各种新途径，以保障全球用户的个人信息安全。今天小编就来和大家聊一聊，在这个大数据满天飞的时代，苹果这样一家特别的公司是如何用特别的手段保护用户隐私安全!

文件管理系统

从iPhone6时代开始，苹果所有设备的文件管理系统都升级为了APFS(除了笔记本产品外)，对设备的磁盘数据进行全加密。APFS这个东西在Mac笔记本上叫做文件保护箱，在你激活电脑的那一刻，macOS系统就默认将内置磁盘全盘加密。

此外，苹果系统会开始建议用户使用锁屏密码，这是因为锁屏密码其实算是最直接有效可以防止它的接触你手机的措施。并且这个密码也是用户设备对全磁盘数据的加密密码，这个密码就是打开你手机大门的钥匙。如果手机不小心丢失，在不知道你设备密码的情况下，是不可能通过类似移动硬盘一样的方式显示在电脑上。

说到电脑，大家如果使用外置移动硬盘或者SD卡连接苹果系统传输文件，这些数据也支持加密。这是通过MacBook自带的时间机器软件把整台电脑的完整数据通过SMB共享到网络磁盘，这样即使目标磁盘没有进行加密设置，系统也会对备份文件进行加密。

Safari浏览器

Safari浏览器是苹果设备自带的一个系统浏览器，虽然很多用户都吐槽它很难用，但要说安全性Safari浏览器可谓是行业顶级水准。Safari浏览器相比其他浏览器来说，能够最大限度的减少用户数据泄露给第三方，防止你受到一些不安全网站的持续跟踪。小编也推荐各位苹果用户使用Safari浏览器。

通行密钥

我们在各大网站中输入登陆信息时，一般都是采用手动输出方式。在物理层面来说，手动输入容易被一些不怀好意的人偷窥;软件层面来说，手动输入也有被钓鱼网站记录信息的风险。所以Safari浏览器内置的通行密钥可能是一种更为安全、便捷的登陆方式。这是一种私有密钥的本地储存方式，是绝对不会保存在网站服务器上，用户不用担心一些不知名网站泄露影响账户安全。

此外，因为苹果系统的保护，通行密钥数据也绝对不会从你的设备中泄露。当然如果你选择了通过iCloud同步钥匙串同步这就不好说了，虽然iCloud是苹果官方云空间，但按道理来说只要上传到服务器就有泄露的风险，所以我建议各位还是不要再各个设备中同步通行密钥。

此外，Safari浏览器还会定期检查你的通行密钥数据是否遭遇数据泄露。如果发现你的密码数据和苹果公开已被破解密码列表匹配，Safari浏览器就会提醒你让你更换密码。因为这所有的一切都是在设备本地进行，所以用户也不用担心这些数据会泄露到苹果公司的数据库去。

智能防跟踪功能

就如同小编在文章开头所说的一样，你只要在某个网址或者应用程序上谈到自己想买的物品，那么很大概率这个物品就会出现在你手机、电脑的各个地方，简直无孔不入。这是因为大多数的应用程序和网址会通过跟踪用户的cookie或者其他浏览数据来智能向你展现商品广告。

可能这里有用户不明白什么是cookie，其实简单来说就是用户在本地储存的一些数据，这些数据包括但不限于浏览记录、搜索记录、聊天记录等等，这些数据会通过手机客户端暂时或永久保存。

Safari浏览器的智能防跟踪功能就可以抵抗这样“不礼貌”的跟踪行为。在用户使用浏览器的时候，Safari会向网址隐藏用户的IP地址，所以你看过什么内容、搜索过什么东西这些数据都是用户自己的隐私。此外，我们还可以在Safari浏览器的主页面查看有哪些网址试图分析你的信息。(PS：功能自动开启无需用户设置)

Safari浏览器还能防御广告商和钓鱼网址的一些特殊跟踪手段(通过用户使用设备的特征行为，比如设备和浏览器配置、字体、网站插件等等)。Safari浏览器的应对方法也很简单，就会给这些广告商、钓鱼网址一个简化版本的系统配置，这样就很难让钓鱼系统分析出用户特性，无法进行个人识别。(PS：功能自动开启无需用户设置)

无痕浏览与搜索

Safari浏览器无痕浏览也是小编比较常用的一个功能，尽管这是一个所有浏览器应用应该配置的功能，但Safari浏览器可能做的更加彻底。Safari浏览器不会将用户访问的网址、搜索历史、在线填写信息等等全部数据保留。并且还会自动开启浏览器的内容拦截器，禁止网址或者应用程序向开发者发送有关你浏览内容的信息。

在普通模式下我们使用Safari浏览器搜索，系统会默认将最少的数据发送给第三方搜索引擎方。网址最常见的跟踪方式就是分析用户的cookie或者是用户的位置信息，Safari浏览则会降低这些数据的传输。此外，使用苹果产品的用户会经常发现系统在你进入一些比较大的网址时，系统会提示你要不要向网址分享自己的位置，这里根据自己的实际需求选择即可。

地图

地图功能也是用户日常生活中经常用到的一个功能。苹果系统自带的地图APP的个性化功能都是利用用户设备的本地数据来实现的。我们查出地点的过程大概就是从用户设备直接发送到地图APP服务，并且还会附加上随机标识符相关联，所以苹果公司不会获得你的行踪数据和搜索情况。

此外，当用户进行地点搜索的时候，地图App会用“模糊处理”的方式向苹果服务器隐藏你的位置，并且在一天后把你搜索的位置转换为一个模糊区域，这是因为实时的位置信息也有可能会泄露用户身份信息。苹果公司同样也不会保留用户的搜索内容或到访地点。

图库

图库储存着用户日常生活以及一些重要事项的照片。大家都知道苹果的图库功能很多，比如面孔识别、一键抠图、物体检测等等。这些功能全部都是在设备本地进行的，所以用户不用担心数据泄露到云端。并且无论是macOS还是iOS，所有的共享设置都会需要用户手动许可才会共享到别的设备。此外，在各种APP需要获取我们图库信息时候，我们可以选择单独的照片权限，无须授予其访问整个图库的权限。应用程序下载图片也是同理，这个过程的前提也是不予以其访问整个图库的权限。

苹果独家全封闭的生态模式

虽然上述的很多应用程序都是苹果系统自带的，但苹果不仅对自家应用程序有着完全控制权，第三方的应用程序也是一样的。在苹果这个封闭的生态模式下，如果一个应用程序因为不读取用户权限就不能运行，那么肯定会被苹果下架App Store。相对而言安卓平台就比较开放了，大家有个APK的数据包，想要怎么安装就怎么安装。也正是因为苹果对于用户安装第三方软件的限制，这才能更好地保护用户个人隐私。苹果其实一直都在和这些第三方App进行博弈，虽然牺牲掉了一些用户的自主便利性，但无可否认这就是保护用户个人隐私的最优解，从源头下手。

总结

说了这么多其实苹果为了隐私保护还做了很多，但这边小编就不在一一列举了。其实个人信息的保护无非就是两点，第一点防止外部人员未经过允许就提取用户设备内容，第二点防止手机APP无端的提取用户信息。

苹果以上所有的操作都是在防止内部APP未经过允许偷偷窃取信息。但我们要知道一点，再好的系统防御，其实都算是“被动防御”。为什么我在文章一直没有说苹果最强大的云空间呢，大家试想一下你把自己的照片、信息、APP数据交给了厂商的云服务储存。就算厂商让你放一万个心，他们绝对不会查看和泄露这些数据，但你能安心吗？这就好比现在流行的自动辅助驾驶豪车，智能计算再厉害我相信也没几个人敢把自己的生命交给一台冷冰冰的机器。反之，一个人的自我安全防御意识强大，没有这些被动防御措施，他的私人隐私、信息、甚至生命安全都能得到保障。

所以最安全的保护方式还是用户自己保护自己!iOS 16更新后其实有一个很烦人的功能，就是剪切板，当用户在微信复制一段文字后，跳到另一个软件，苹果系统总会提示用户要不要允许这个APP读取剪切板。这其实也算一种保护，因为你复制剪切的东西可能是你身份证、银行卡、登陆密码等等。你完全不知道这些第三方APP会不会窃取你的信息，把这个权限交还给用户可能更为合适，让用户自己来保护自己，这也是苹果后续系统安全防护的大方向。

在当下这个大数据智能化时代，在互联网上或许我们人人都是裸奔的，但你只花一点时间去研究个人信息安全并去做一些针对性的设置，把手机厂商的被动防御和自己的主动防御结合，或许哪些烦人的手机广告就会从你的设备中消失。总得来说，苹果对于用户个人隐私安全问题还是十分重视的，安全保护技术实力也在一个很高的梯队上，小编也期待国内各大手机厂商不断优化推进，一起保护好用户的数据安全。