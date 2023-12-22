　　vivo X100系列 蔡司影像加持 全焦段拍摄利器

【天极网手机频道】vivo X100已经发布了有一段时间了，小编我也是拿着他使用了很长一段时间。今天就来和大家聊一聊vivo X100的影像实力。

首先我们还是来看到硬件参数这一块，vivo X100的后置模组为三摄+激光对焦摄像头 dToF。三枚摄像头分别是：5000万像素超感光VCS仿生光谱主摄、6400万像素蔡司超级长焦镜头以及5000万像素超视野超广角镜头。此外，vivo X100还有一颗全新自研V2芯片辅助进行拍摄。好了话不多说我们直接来看一组样张，照片分别是人像、美食以及风景照。

从三张照片我们不难看出，全焦段的人像镜头可以给用户提供一个很好的拍摄环境，简单来说就是可远也可近。当然我最喜欢的还是50mm(2.2X)经典人像焦段，拍出的照片虚化自然，人物也很清晰。后续的美食照片以及风景照片也是利用了这款手机的强悍硬件，在这种逆光的环境下，因为vivo X100有着蔡司光学技术，所以很好的抑制了太阳逆光下的眩光、鬼影等各种散摄影响。

售价方面，vivo X100 12GB+256GB版本售价3999元;16GB+256GB版本售价4299元;16GB+512GB版本售价4599元;16GB+1TB版本售价4999元;16GB+1TB(LPDDR5T)版本售价5099元。vivo X100 Pro 12GB+256GB版本售价4999元;16GB+512GB版本售价5499元;16GB+1TB(LPDDR5T)版本售价5999元。这边我还是建议大家直接去vivo官方商城进行购买，不仅有分期免息活动，如果你是老用户的话还有很多小礼品送。