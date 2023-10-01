ÈýÇ§ÔªÄÚµµÎ»µÄÖÇÄÜÊÖ±íÑ¡°²×¿»¹ÊÇÆ»¹û£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿ÖÇÄÜÊÖ±í·¢Õ¹ÖÁ½ñ³ýÁËÓÐ´«Í³ÊÖ±íµÄÊ±¼ä¹¦ÄÜ£¬»¹¾ß±¸ÁË·á¸»µÄ¹¦ÄÜºÍ±ã½ÝµÄ²Ù×÷·½Ê½£¬ÈÃÔ½À´Ô½¶àµÄÏû·ÑÕß´Ó´«Í³ÊÖ±íÖð½¥×ªÒÆµ½ÖÇÄÜÊÖ±íÖÐÀ´¡£ÖÇÄÜÊÖ±íÖÐ³ýÁË¼«¾ß´ú±íÐÔµÄApple Watch£¬×÷Îª¹úÄÚÖÇÄÜÊÖ±íÊÐ³¡µÄÖØÒª²ÎÓëÕß£¬OPPOÒ²ÔÚÇ°²»¾ÃÍÆ³öÐÂÒ»´úOPPO Watch 4 Pro£¬ÔÚ¡°È«ÖÇÄÜ¡±µÄ»ù´¡ÉÏÊ×·¢ÁËÐí¶à¡°ºÚ¿Æ¼¼¡±£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¼«ÖÂµÄÖÇÄÜÌåÑé¡£Í¬ÑùÊÇ¡°È«ÖÇÄÜÊÖ±í¡±£¬OPPO Watch 4 ProºÍ×îÐÂµÄApple Watch Series 9ÒªÈçºÎÑ¡ÄØ£¿
Ê×ÏÈÔÚÍâ¹ÛÉÏ£¬OPPO Watch 4 ProÌá¹©ÆÆÏþ×Ø¡¢¼«Ò¹ºÚÁ½¿î¸´¹ÅÓÖ¾µäµÄÅäÉ«£¬´óÆøµÄÌì¼Êå¾ÓîÉè¼Æ£¬Î¢»¡ÇúÃæÉè¼ÆÖ§³ÖLTPO³£ÁÁÏÔÊ¾£¬ÔÙ´îÅäÒ»Ìå¾«¸Ö±í¿Ç£¬»úÐµÎÆÀí±í¹Ú¼ÈÓÐ´«Í³»úÐµÍó±í¶ÀÌØÆøÏ¢µÄÍ¬Ê±ÓÖ²»Ê§¿Æ¼¼·¶;±íÅÌ²¿·Ö´ÓÆÁÄ»ÖÐÎÊÏò±ßÔµÑÓÉì£¬²¢ÇÒ½ð…–ÖÐ¿òÓëÆÁÄ»Ö®¼äµÄ¸ßµÍÂä²î½öÎª0.1mm£¬ÆÁÄ»ÊÇÒ»¿éLTPOÈ«ÇúÃæÈáÐÔÆÁ£¬²»½öÓÐ×Å×ÔÊÊÓ¦µÄË¢ÐÂÂÊÏÔÊ¾£¬»¹¿ÉÒÔ±£³ÖÈ«ÌìºòµÄ³£ÁÁÏÔÊ¾£¬Ê¡È¥ÁË´«Í³ÖÇÄÜÊÖ±í»¹ÐèÒªÌ§Íó¿´Ê±¼äµÄÂé·³¡£
¶øApple Watch Series9²ÉÓÃ±êÖ¾ÐÔµÄ·½ÐÎ±íÅÌ£¬±í¿Ç·½ÃæÆÕÍ¨°æÒÀ¾ÉÊÇÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬ÓëÉÏ´ú±ä»¯²»´ó£¬·ûºÏÆ»¹ûÒ»¹áµÄ¼òÔ¼¿Æ¼¼·ç¸ñ¡£Í¬Ê±´øÀ´ÁËÈ«ÐÂ·ÛÉ«£¬ÐÐÒµÄÚ¼¸ºõ×îÕµÄ±ß¿ò¡£²¢ÇÒÉý¼¶ÁË³£ÁÁ¹¦ÄÜµÄRETINAÆÁÄ»£¬×î¸ßÁÁ¶È¿É´ï2000nit£¬×îµÍÁÁ¶ÈÉõÖÁ¿ÉÒÔ½µµÍµ½1nit£¬ÕâÑùµÄµÍÏÂÏÞÒÔ¼°¸ßÉÏÏÞÁÁ¶È£¬ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ¿ÉÒÔ±£ÕÏÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÐèÇóºÍÐøº½¡£
ÔÚÐÔÄÜÅäÖÃ·½Ãæ£¬OPPO Watch 4 ProÑÓÐøÁËOPPO WatchÏµÁÐÒ»Ö±ÒÔÀ´µÄÈ«ÖÇÄÜÊÖ±íÆì½¢¶¨Î»£¬½«ÐÐÒµÌì»¨°å¼¶µÄÖÇÄÜÌåÑé´ø¸øÓÃ»§¡£OPPO Watch 4 Pro´îÔØæçÁúW5ºÍBES 2700Æì½¢Ë«Ð¾£¬ÓµÓÐÐÐÒµ¶¥¼¶µÄ2GBÔËÐÐÄÚ´æ£¬Ó²ÊµÁ¦ÀÂú;ÉúÌ¬·½Ãæ£¬Ä¿Ç°Éî¶ÈÊÊÅä85+Ö÷Á÷APP£¬¸²¸ÇÁËÖ÷Á÷Í¨Ñ¶/µØÍ¼/ÒôÀÖ/×ÊÑ¶È«³¡¾°Í·²¿Ó¦ÓÃ¡£²¢ÇÒÊÊÅä¶à¸öÆ·ÅÆ³µÔ¿³×£¬²¢ÍÆ³öÀíÏëÎÞ¸Ð³µÔ¿³×£¬³µÁªÉúÌ¬¶ÀÊ÷Ò»ÖÄ¡£
ÁíÍâÊÖ±íÐÂÔöÁéÏ¬ÊÖÊÆ²Ù¿Ø£¬ÎÕÈ2´Î£¬¼´¿ÉÊµÏÖ½ÓÌý/¹Ò¶Ï/¾²Òôµç»°¡¢ÍÆ³ÙÄÖÖÓ¡¢´ò¿ªÓ¦ÓÃ¡¢ÇÐ¸èµÈ¹¦ÄÜ£¬¸ßÐ§´¦ÀíÉú»îÊÂÎñ¡£
ÊÖ±íÓÃ»§¹Ø×¢½Ï¶àµÄÐøº½·½Ãæ£¬OPPOÕë¶Ô200¶àÏî¸ßÆµ³¡¾°½øÐÐÉî¶ÈÓÅ»¯ºÍ¶¨ÖÆ£¬Éý¼¶UDDEË«Çæ»ì¶¯¼¼Êõ3.0£¬ÊµÏÖÈ«ÖÇÄÜÄ£Ê½5ÌìÐøº½£¬ÇáÖÇÄÜÄ£Ê½14ÌìÐøº½£¬ÅäºÏ³äµç10·ÖÄÜÓÃÒ»ÕÅÍ¼µÄVOOCÉÁ³ä£¬¸æ±ðµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
ÔÙ¿´»ØApple Watch S9£¬ÆäÊµApple Watch×Ô 2020 ÄêµÄSeries 6 ÒÔÀ´¾ÍÃ»ÓÐÍÆ³ö¹ý¸ü¿ìµÄÐ¾Æ¬¡£Õâ´ÎApple Watch Series 9Åä±¸È«ÐÂÉý¼¶µÄ´¦ÀíÆ÷S9£¬CPUºÍGPUÐÔÄÜ¶¼´ó·ù¶ÈÌáÉý(´¦ÀíËÙ¶ÈÌá¸ß80%)£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÓÃ»§ÔÚ´ò¿ªÓ¦ÓÃ³ÌÐò»òÖØÐÂÆô¶¯ÏµÍ³Ê±»á×¢Òâµ½¼ÓÔØÊ±¼ä¼õÉÙ£¬²»ÓÃµ£ÐÄÐÔÄÜÎÊÌâ¡£Éý¼¶µÄÈ«ÐÂÊÖÊÆ¡°Ë«Ö¸»¥µã¡±ºÍÓëÁéÏ¬ÊÖÊÆÀàËÆ£¬Ê³Ö¸ºÍÄ´Ö¸»¥ÏàµãÁ½ÏÂ£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ½ÓÌýµç»°¡¢¹Ø±ÕÄÖÖÓ¡¢Ò£¿ØÅÄÕÕ¡¢¿ØÖÆµçÊÓ²¥·ÅµÈ¶àÖÖ¹¦ÄÜ£¬·Ç³£·½±ã¡£
²»¹ý´ó¼ÒÒ»Ö±Ú¸²¡µÄÐøº½ÄÜÁ¦ÔÚApple Watch S9ÏµÁÐÉÏÒÀ¾É¸ÄÉÆÓÐÏÞ£¬18¸öÐ¡Ê±Ðøº½ÄÑÌÓÒ»ÌìÒ»³äµÄÃüÔË¡£¼´Ê¹µÍµçÁ¿Ä£Ê½Ò²Ö»ÄÜÎ¬³Ö36¸öÐ¡Ê±£¬È·ÊµÄÑÈÃÈËÂúÒâ¡£
ÔË¶¯½¡¿µ¼à²â·½Ãæ£¬OPPO Watch 4 ProÑÓÐøOPPO WatchÏµÁÐÔÚ½¡¿µÁìÓòµÄÁìÏÈÓÅÊÆ£¬Ó²¼þÐÂÔöÍóÎÂ´«¸ÐÆ÷£¬´îÔØ8Í¨µÀÐÄÂÊ´«¸ÐÆ÷¡¢16Í¨µÀÑªÑõ´«¸ÐÆ÷£¬½«Ä¿Ç°ÐÐÒµ¶¥¼¶µÄ½¡¿µ´«¸ÐÆ÷Æë¾ÛÒ»Éí£¬½áºÏ×ÔÑÐËã·¨£¬È·±£¼ì²â×¼È·ÐÔ¡£
È«ÐÂÉý¼¶µÄ¡°60ÃëÌå¼ì¡±¿ÉÒÔÒ»¼üÆÀ¹ÀÐÄÔà½¡¿µ·çÏÕ¡¢Ñª¹Üµ¯ÐÔ·çÏÕ¡¢ÌåÕ÷ÎÂ¶È±ä»¯¡¢Ë¯Ãß÷ýÖ¢·çÏÕËÄ´ó½¡¿µ·çÏÕÒÔ¼°Ñª¹ÜÄêÁä¡¢ÐÄµçÍ¼¡¢ÑªÑõ¡¢ÐÄÂÊ¡¢ÍóÎÂ¡¢Ë¯Ãß¡¢Ñ¹Á¦Æß´óÉíÌå¹Ø¼üÌåÕ÷Ö¸±ê£¬ÈÃÓÃ»§ËæÊ±ËæµØ¿ìËÙÁË½âÉíÌå×´¿ö¡£ÐÂÔö½¡¿µÖÇÑÛ£¬Í¨¹ýÌåÕ÷Êý¾Ý½»²æ·ÖÎö£¬ÊµÏÖÌåÕ÷Òì³£ÊµÊ±ÌáÐÑ¡£ÐÂÔöµÄÑªÌÇ±íÅÌ£¬Í¨¹ýÁ¬½ÓCGM¶¯Ì¬ÑªÌÇÒÇ£¬ÊÖ±íÉÏ¿ÉÊµÊ±ÔÚ±íÅÌÉÏ²é¿´ÑªÌÇÊýÖµ£¬ÕæÕýÊµÏÖÊµÊ±¾«×¼²é¿´ÑªÌÇÊý¾Ý±ä»¯¡£
³ýÁË½¡¿µ¼à²â£¬OPPO Watch 4 ProÍÆ³öÈ«ÐÂ¶À¼Ò¶¨ÖÆµÄ×¨ÒµÓðÃ«ÇòÄ£Ê½ÒÔ¼°ÅÜ²½×ËÊÆ·ÖÎö¹¦ÄÜ£¬ÆäÖÐÓðÃ«ÇòÄ£Ê½¿ÉÒÔ×¼È·¼ÇÂ¼ÓÃ»§µÄ»ÓÅÄ´ÎÊý¡¢×î´óÅÄËÙ¡¢Õý/·´ÊÖÇòµÈÒµÄÚ×îÈ«12ÏîÊý¾Ý£¬ºÜ¶à×¨ÒµÔË¶¯Ô±ÑµÁ·Ê±¶¼ÔÚÊ¹ÓÃ;ÅÜ²½×ËÊÆ·ÖÎö¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÔÚÎÞÐè¸¨ÖúÉè±¸µÄÇé¿öÏÂ¸øÓÃ»§·´À¡ÊµÊ±µÄ´¹Ö±Õñ·ù¡¢²½·ù£¬²½Æµ¡¢´¥µØÊ±¼ä¡¢×óÓÒ´¥µØÆ½ºâµÈ¹Ø¼üµÄÅÜ×ËÊý¾Ý£¬ÈÃÓÃ»§Ô½ÅÜÔ½×¨Òµ¡£
Æ»¹ûÕâ´ÎÃ»ÓÐ´øÀ´ÈÃÈËÌØ±ð¾ªÏ²µÄ¹¦ÄÜ³öÏÖ»òÌáÉý£¬µ«Í¬ÑùÖ§³ÖÑªÑõ¡¢Ë¯Ãß¡¢ÐÄÂÊ¼à²â¹¦ÄÜ£¬Í¬Ê±¾ß±¸ÐÄµç·ÖÎöÄÜÁ¦£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÊÖ±íÀ´ÊµÊ±ÁË½â×Ô¼ºµÄÉíÌåÇé¿ö£¬¼°Ê±Ô¤·À¸÷ÖÖ¼²²¡¡£²»¹ýSiri¿ÉÒÔ¸üÉî¶ÈµÄÁ¬½ÓÉÏÁËApple Watch£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÖ±½ÓÈÆ¹ýÊÖ»ú(ÔÆ¶ËÊý¾Ý)£¬Ö±½Ó·Ô¸ÀÊÖ±íÉÏµÄSiri(ÓÃ±¾µØÊý¾Ý)£¬À´¸øÎÒÃÇÌá³ö½¡¿µ·½ÃæµÄ½¨Òé»òÕß¸ü¶àÖÇÄÜµÄÎÊÌâ¡£¸ù¾ÝÆ»¹û¹Ù·½Êý¾Ý£¬Apple Watch S9ÏµÁÐSiriµÄÌýÐ´×¼È·¶È±È Series 8 ÏµÁÐ¸ß³ö 25%¡£
×îºóÊÛ¼ÛµÄ²î±ð£¬Apple Watch Series9ÆðÊÛ¼ÛÎª2999ÔªÆð£¬¶øOPPO Watch 4 ProÆðÊÛ¼Û2299ÔªÆð¡£ÕûÌåÀ´¿´£¬OPPO Watch 4 ProºÍApple Watch Series 9¶¼ÄÜ´øÀ´ÐÐÒµÌì»¨°å¼¶µÄÌåÑé¡£²»¹ýApple Watch Series 9ÊôÓÚÐ¡µü´ú°æ±¾£¬ÕûÌåÉý¼¶·ù¶È²»´ó£¬»ù´¡¹¦ÄÜÔúÊµµ«ÁÁµã²»¶à£¬¶øÇÒÐøº½·½ÃæÒÀ¾ÉÈÃÈËÍ·ÌÛ£¬ÊÊºÏ¶ÔÐøº½ÒªÇó²»¸ßµÄ¹û·ÛÑ¡Ôñ¡£OPPO Watch 4 ProÉý¼¶±È½ÏÃ÷ÏÔ£¬³ýÁËÉè¼ÆÍâ£¬ÔË¶¯½¡¿µÌåÑéÈÃÈËÑÛÇ°Ò»ÁÁ£¬²¢ÇÒÑÓÐøÁË³¤Ðøº½ÓÅÊÆ¡£Èç¹û¸ü¹Ø×¢Óë½¡ÔË¶¯¿µÁìÓòÒÔ¼°×·Çó³¤Ðøº½µÄÓÃ»§£¬OPPO Watch 4 Pro»òÐíÊÇÄã×îºÃµÄÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â