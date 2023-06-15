618大促ROG 7迎来好价，4399元起还享12期免息，给你全能游戏体验

【天极网手机频道】随着实时竞技与极限场景的大型手游不断涌现，玩家们对手机性能也提出了更高要求，都希望自己手机能够成为真正意义上的“口袋里的游戏机”。要说当下玩游戏最爽的手机是哪款，ROG游戏手机7一定是一个满分答案，海外专业媒体Android Central将其称为“最佳游戏手机”，Tom's Guide还将ROG游戏手机7评为“2023年度最佳续航手机”。

眼下正逢618大促，ROG游戏手机7也迎来一波好价，目前8+256版本到手4399元，并还能享受12期分期免息，有需要的小伙伴们一定别错过这次优惠了!

在玩家最看重的性能方面，ROG游戏手机7搭载了高通骁龙8 Gen 2处理器，配备至高16GB的LPDDR5X内存及至高512GB的UFS4.0内存，核心的三件套已经是目前的安卓天花板水准，再加上ROG向来激进极致的性能调教，运行《天涯明月刀手游》、《原神》等具有大型渲染场景的游戏都是轻松加愉快。

当然，高效的散热才能维持长时间的高性能释放。ROG游戏手机7搭载全新升级的矩阵式液冷散热架构7.0，延续了CPU中置、电池位于两侧的架构，热量传导更均匀;创新的真空腔均温板设计和重定型石墨烯，进一步提升散热性能;而外置携带AI温控制冷系统的酷冷风扇7则与矩阵式液冷散热架构7.0相配合，有效应对长时间高负载运作时的散热问题，让你玩得更尽兴。

除了基础性能与散热外，显示与操控对于游戏体验同样至关重要，ROG游戏手机7搭载了165Hz三星AMOLED电竞屏，能轻松驾驭《金铲铲之战》、《QQ飞车》、《王牌战士》等游戏，并且支持720Hz的触控采样率加23ms的全链路响应时间，跟手性更强，快速连招也不怕会断开。配备AirTrigger7超声波肩键系统，支持多种操控形式，配合两侧的超声波肩键和外置酷冷风扇上的物理按键，可实现高达20个的操控点位，不论是小白还是高阶玩家，都能轻松打出多指操作。

ROG游戏手机7之所以被评为2023年最佳续航手机，得益于它内置6000mAh大电池，支持65W超级闪充，可以满足玩家长时间游戏不断电的需求，户外玩游戏也更安心。

除此之外，ROG游戏手机7在一些细节方面也是格外深得我心。ROG游戏手机7有暗影黑和幻影白两种配色，“斜切风格”和“双色设计”显得极具未来科幻感;采用侧边充电口设计，手机充电时横屏玩手游也不用担心会影响操控体验;双正向五磁立体声扬声器，吃鸡、王者局内的枪声、技能反馈音效等都更逼真、立体，玩起来够带劲;还有ROG专业游戏UI 7.0以及腾讯SolarCore6.0游戏加速引擎等“buff”加持，针对重点游戏场景的流程性进行了深度细致的优化，全面丰富了玩家的游戏体验。

作为新一代旗舰游戏手机，ROG游戏手机7系列自上市以来可谓好评声不断，不仅收获了众多媒体机构的肯定，还得到了广大玩家的认可，目前在京东平台的好评率高达97%，成为了游戏玩家心目当中最值得入手的游戏手机。

更惊喜的是，618期间，8+258规格到手价4399，12+256只需4899元，16+512规格则为5699元，并且全系支持12期分期免息，全系+9.9元还可享受1年无限次碎屏保，学生党在优惠的价格基础上再优惠50元，感兴趣的小伙伴可以留意一下。