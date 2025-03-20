HUAWEI Pura X阔折叠专为内容而生，华为商城12期分期免息

【天极网手机频道】【2025年3月20日 中国，深圳】华为正式推出首款阔折叠手机――HUAWEI Pura X。打破智能终端形态边界，HUAWEI Pura X兼具电子书般的阅读体验，平板级的沉浸观感，以及折叠机的精巧便捷，多态合一，成为突破想象的科技新物种。同时采用构成主义设计，先锋瞩目，个性前卫。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：“HUAWEI Pura X既是手机，又不止是手机。它打破了终端形态边界，兼具电子书般的阅读体验，平板级的沉浸观感，以及折叠机的精巧便捷，堪称突破想象的科技新物种“。

折叠开创者，开折叠先河

2019年，华为首代折叠旗舰HUAWEI Mate X横空出世，开启了人们对未来智能手机形态的想象，此后，华为迅速完成小折叠、双折叠、三折叠的产品矩阵建构，持续领跑中国折叠屏手机市场。

华为折叠屏坚持在机身形态与用户体验上持续迭代，一次次刷新业界记录，始终引领着市场发展，成为行业发展的先驱，并不断推动行业革新。HUAWEI Mate X开创无缝外折;HUAWEI Mate X2首创业界无缝内折;HUAWEI P50 Pocket首创无缝小折;HUAWEI Mate Xs 2重量低至255g，开启轻量化风潮;HUAWEI Mate X3首次实现大屏折叠手机[1]比直板机更轻薄;HUAWEI Mate X5围绕全能折叠定位，成就超轻薄可靠的折叠旗舰;HUAWEI Mate XT 非凡大师作为全球首个商用三折叠，将不可能变为可能，改写行业历史;HUAWEI Mate X6突破传统折叠屏手机固有框架，打造超强折叠体验。

如今，HUAWEI Pura X阔折叠强势登场，敢于想象，更敢于突破想象，突破比例边界，造就新一代专为内容而生的折叠旗舰。

阔折叠登场，体验新篇章

作为华为全新折叠旗舰，HUAWEI Pura X阔折叠进一步探索折叠手机屏幕尺寸与比例的全新组合方式，阔型设计耀目而生。阔型设计跳出传统手机设计思维，让折叠不流于形态，通过鸿蒙操作系统 5的新架构、新体验、新生态，为用户提供便捷、智能的生活。

HUAWEI Pura X是首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的手机，全新小艺全面升级，懂你的情绪，也懂你的生活。融合盘古、DeepSeek双模型，小艺实现精准理解用户需求，处理复杂任务，无论是规划行程、忙碌时帮接电话[2]，还是图片、视频等内容的隔空传送，均能轻松实现。

1610阔型屏，阔感体验，大有不同。阅读场景下，HUAWEI Pura X阔折叠带来更加接近实体书的阅读体验，同时AI眼动翻页[3]更能让用户解放双手;观影场景下，更大的显示面积让追剧观影更沉浸[4];另外，浏览社交资讯、新闻资讯[5]、图片[6]等，内容信息都能一览无余。

不只有展开态的阔感体验，也有折叠态的便捷随行。HUAWEI Pura X搭载3.5英寸智趣外屏，重要信息全屏动态展示，无需展开，即刻回复消息;还包含音乐资讯、出差旅行、日常通话等大部分生活场景，尽享便捷体验。

HUAWEI Pura X搭载红枫原色影像，150万多光谱通道捕捉丰富的环境光谱信息，记录真实色彩。超感知主摄[7]拍人、自拍都更有魅力，另外搭载AI人像精修，人物清晰细腻，打光专业自然。更有双屏同显、动态照片等功能，解锁更多趣味拍摄体验。

HUAWEI Pura X采用玄武水滴铰链，核心部件使用1900MPa航天级火箭钢材料;屏幕采用复合超韧叠层结构，超强UTG玻璃搭配钛合金支撑层，双重抗冲，可靠安心。HUAWEI Pura X支持第二代灵犀通信，5A速度，快人一步;同时HUAWEI Pura X典藏版在展开态支持天通卫星通信[8]、卫星寻呼功能，安心畅联。

创新不止步，引领再向前

作为折叠屏手机赛道的先行者与破局者，华为始终走在折叠屏发展的前沿，通过硬件创新与生态构建，为消费者带来一代代好用易用的智能终端产品。

华为持续深入折叠屏行业无人区，突破铰链、屏幕、材料结构等行业关键难题，从首创鹰翼折叠铰链到首创双旋水滴铰链，再到华为天工铰链系统;从首创复合叠层结构屏幕到复合超韧叠层结构与超强UTG玻璃;从锆基液态金属到航天级火箭钢材料。华为一项项创新技术应用、一批批创新材料落地，不断推动折叠屏手机行业向前发展。折叠生态方面，华为持续引领折叠屏行业生态创新，率先推动折叠屏手机生态标准与规范普及，与开发伙伴深入合作共建更繁荣更健康的大屏应用生态，驱动全行业的体验升级。

HUAWEI Pura X的推出，进一步打开了大众对折叠屏手机的想象，更拓宽了折叠屏赛道的未来发展。华为将持续深耕折叠屏领域，不断探索前沿创新技术，为消费者提供面向未来的智能终端设备体验。

HUAWEI Pura X拥有月影灰、幻夜黑、零度白三种配色，12GB+256GB售价7499元;12GB+512GB售价7999元;HUAWEI Pura X典藏版拥有型格红、型格绿、月影灰、零度白四种配色，16GB+512GB售价8999元;16GB+1TB售价9999元。2025年3月20日18：08在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商开启预售，3月30日10：08正式开售。为了让更多消费者体验到华为首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的手机，华为商城特推出12个月免息分期的优惠购机服务。此外，购买新机即可参与“鸿蒙有礼”活动，领取权益礼包，相关权益价值高达1200元+。新机用户还可以参加华为钱包“鸿蒙生态日日新”签到活动领取随机红包，最高可能累积领取1000元人民币红包。

[1] 大屏折叠手机指7.5英寸及以上业界折叠屏手机。

[2] 此功能需HOTA升级后支持。使用时需保持联网状态，具体服务和界面以实际为准。

[3] 需在华为阅读App中开启“眼动翻页”，以实际体验为准。

[4] 现已支持芒果TV、爱奇艺、优酷、腾讯、B站等主流视频平台。

[5] 现已支持新浪新闻、知乎、QQ浏览器、华为浏览器等资讯浏览应用。

[6] 图片显示比例为4:3。

[7] 主摄为5000万像素。

[8] 仅HUAWEI Pura X典藏版在展开态支持天通卫星通信;天通卫星通信需开通天通卫星业务运营商的相关业务使用，该功能实现与运营商业务部署相关，请以当地运营商实际业务为准。为保障飞行及通信安全，飞机关闭舱门期间请勿使用卫星通信功能。卫星寻呼功能需在卫星信号覆盖范围内支持，在弱卫星信号场景下自动开启，单次最长在线时长为 24 小时。