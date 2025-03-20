首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的手机发布，鸿蒙电脑5月将加入鸿蒙全家桶

【天极网手机频道】2025年3月20日，在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为推出首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的手机HUAWEI Pura X，华为终端全面进入鸿蒙时代。同时，华为还公布了鸿蒙操作系统 5的全新升级计划。

2024年10月8日，鸿蒙操作系统 5开启公测。经过5个月的发展，鸿蒙操作系统不断迭代，生态更加成熟。截至2025年3月，已收获用户反馈的优化建议400多万条，完成系统更新迭代30多个版本，新增超过150项功能特性。在生态方面，微信、抖音、支付宝、高德地图、京东等20多个APP下载量超过200万次。

广大合作伙伴与华为一起全力以赴，不断打磨和优化鸿蒙版应用，一起努力为用户带来极致的鸿蒙体验。

首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的手机发布

在鸿蒙操作系统 5上，HUAWEI Pura X的智能体验迎来全方位升级。融合盘古、Deepseek 双模型，小艺能精准洞悉用户需求，处理复杂事务，具备如小艺帮接、AI智能缓存、小艺时光机等功能，既懂你的情绪，更懂你的生活，带来超乎想象的贴心交互体验。

鸿蒙电脑5月即将发布

此外，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，鸿蒙电脑将在2025年5月亮相，带来全场景互联、更流畅、更智能、更安全、更精致的崭新体验。余承东表示，鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤，诚邀广大生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态版图。

更多机型升级计划

根据官方信息，2025年第二季度，华为将开启多款机型的HarmonyOS 5.0.1推送升级计划，包括HUAWEI Mate 70 系列、HUAWEI Mate 60 系列、HUAWEI Mate X6 系列、HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸系列等。

2025年3月底，HUAWEI nova 13 系列、HUAWEI nova 12 系列将开启鸿蒙操作系统 5公测，HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025、HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸等多款机型将开启花粉Beta。