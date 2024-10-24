最容易上手的AI交互，OPPO Find X8系列系统级AI体验

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列于24日晚正式发布，给大家带来了OPPO Find X8以及OPPO Find X8 Pro两款机型。除了外观、影像以及性能之外，ColorOS 15系统的全新升级也是此次发布会上最为亮眼的一环。

作为OPPO自主研发的操作系统，ColorOS一直以来都以用户为中心，致力于提供更加流畅、智能、个性化的使用体验。而这一次，ColorOS更是以全新的面貌为Find X8系列注入了强大的系统操作能力。

在Find X8系列上，ColorOS 15系统通过三层流畅体系全方位保障用户流畅体验，带来流畅双引擎 ―― 极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构安卓，实现超流畅的系统体验。无论是滑动屏幕、切换应用还是运行大型游戏，在ColorOS 15的支撑下都能让Find X8系列带来流畅体验。

在AI方面，ColorOS 15基于天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，这意味着它不再是简单的传统功能型或是APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI。

例如在小红书中看到的旅游攻略可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。





小红书旅游攻略跳转百度地图生成旅游路线

再例如ColorOS 15的AI读屏功能，在阅读文章、阅读资讯过程中，想要知道配图中的名人、艺术画作、动物的品种，将传统且繁杂的搜索步骤简化在“一键问屏”功能中，比如想询问图中小猫的品种，只需要圈选出来，小布就会告知你所圈出的小猫品种，用户甚至可以询问猫咪关于饲养的技巧，从这里可以看出小布语音助手具备了连续问答功能，让一切搜索都更加简单快捷。



一键问屏

ColorOS 15还在影像上带来了AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，利用AI拯救“废片”，甚至可以通过“一键问屏”功能，让系统做出相对应的功能要求。



AI消除



AI去反光

办公方面，ColorOS 15系统“文档”APP融入AI能力，可以为用户在浏览PDF、Word等文档过程汇中检索关键信息，迅速定位重点，在办工过程中，利用AI文档助手中的“文档回答“，高效的反馈用户所提出的询问，OPPO在ColorOS 15中利用AI，从而改变用户的查看文档的方式。此外，包括AI纪要、AI润色、AI观点等功能都保留在ColorOS 15中。

值得一提的是，OPPO是安卓首家推出打通苹果互联功能的软件“O+互联”，在iOS端扫码安装此软件后，即可通过软件建立局域网传输文件。

总的来说，无论是从底层架构的优化到系统级AI的升级再到细节的打磨和设计的创新，ColorOS 15都展现出了其强大的实力和智慧创新，赋予了Find X8系列更强、更出色、更快捷的AI使用体验。