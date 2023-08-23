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性能更强！ 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

2023-08-23 22:00:10 作者：高志伟

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  【天极网手机频道】8月23日晚，高通宣布推出骁龙G系列游戏平台产品组合，包括面向PC/主机游戏串流、云游戏的骁龙G1系列;针对移动游戏进一步优化的骁龙G2系列;面向跨平台游戏的骁龙G3系列。 

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

  骁龙游戏平台的命名方式与移动平台相似，本次亮相的三款产品分别是第一代骁龙G1、第一代骁龙G2、第二代骁龙G3x。其中，在今年初CES 2023展会上，高通与雷蛇联手推出收款搭载第一代骁龙G3x的专用手持游戏设备Razer Edge 5G。

  第一代骁龙G1游戏平台主要面向本地和云游戏串流场景，性能满足用户需求同时，重点针对串流和电池续航优化，能够在无风扇设计下提供更持久续航时间。 

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

  第一代骁龙G2游戏平面采用高度优化CPU、GPU，提供相比移动平台更高频率，可以带来更畅快的移动游戏体验。 

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

  至于第二代骁龙G3x游戏平台则具备更出色的性能，旨在面向具备主动散热风扇的设备，能够支持更丰富的使用场景和游戏体验。据高通介绍，相比上代产品，第二代骁龙G3x的CPU性能提升40%，GPU性能提升达到1倍。并且第二代骁龙G3x支持硬件光线追踪等端游级特性，支持Sub-6GHz和毫米波5G连接、Wi-Fi 7。 

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

  在如今已经有高性能旗舰手机游戏手机的情况下为什么还要推出游戏平台？

  高通技术公司产品管理高级总监Mithun Chandrasekhar在媒体交流中提到：如今全球玩家数量与日俱增，其中移动游戏玩家规模超过了PC+主机玩家。而且游戏的开发者、玩家都更重视开平台体验。如果有专属游戏设备，那么将带来三个重要优势――第一，游戏体验更加沉浸;第二，长时间玩游戏时体验更舒适;第三，相比于智能手机而言拥有更强性能。

  根据高通公布的数据，第二代骁龙G3x在持续相对性能表现中明显好过旗舰级移动平台第二代骁龙8。在连续跑30轮GFXBench 5.0 Aztec Ruins Vulkan 1080p离屏测试结果对比中，与第二代骁龙8相比，第二代骁龙G3x的性能优势随着测试轮数的增加越来越明显，最终超过了60%。 

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

  对于重度玩家而言，选择游戏平台装备能够在持久游戏中获得更出色的体验，同时在交互、操控以及跨平台游戏体验方面也将解锁更多可能。Mithun Chandrasekhar表示，骁龙G3系列发布之初是Android设备，高通正努力让该系列支持更多平台和操作系统

  推出三款平台的同时，高通也带来了第二代骁龙G3x参考设计，并宣布已经面向部分OEM、ODM厂商出货。 

性能更强! 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

  除了标准的参考设计，高通还和Carbon Mobile合作，打造了一款碳纤维材料的参考设计原型机。设备直接使用碳纤维材料替代塑料来打造，属于超高性能、超轻量化的参考设计。需要指出的是，该产品仅作为参考设计使用，不会对外销售。 

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  不过高通也表示，希望通过参考设计赋能合作伙伴，加速基于第二代骁龙G3x的新品设计和终端开发，加速产品上市。

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