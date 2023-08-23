性能更强！ 高通推出骁龙G系列游戏平台组合

【天极网手机频道】8月23日晚，高通宣布推出骁龙G系列游戏平台产品组合，包括面向PC/主机游戏串流、云游戏的骁龙G1系列;针对移动游戏进一步优化的骁龙G2系列;面向跨平台游戏的骁龙G3系列。

骁龙游戏平台的命名方式与移动平台相似，本次亮相的三款产品分别是第一代骁龙G1、第一代骁龙G2、第二代骁龙G3x。其中，在今年初CES 2023展会上，高通与雷蛇联手推出收款搭载第一代骁龙G3x的专用手持游戏设备Razer Edge 5G。

第一代骁龙G1游戏平台主要面向本地和云游戏串流场景，性能满足用户需求同时，重点针对串流和电池续航优化，能够在无风扇设计下提供更持久续航时间。

第一代骁龙G2游戏平面采用高度优化CPU、GPU，提供相比移动平台更高频率，可以带来更畅快的移动游戏体验。

至于第二代骁龙G3x游戏平台则具备更出色的性能，旨在面向具备主动散热风扇的设备，能够支持更丰富的使用场景和游戏体验。据高通介绍，相比上代产品，第二代骁龙G3x的CPU性能提升40%，GPU性能提升达到1倍。并且第二代骁龙G3x支持硬件光线追踪等端游级特性，支持Sub-6GHz和毫米波5G连接、Wi-Fi 7。





在如今已经有高性能旗舰手机、游戏手机的情况下为什么还要推出游戏平台？

高通技术公司产品管理高级总监Mithun Chandrasekhar在媒体交流中提到：如今全球玩家数量与日俱增，其中移动游戏玩家规模超过了PC+主机玩家。而且游戏的开发者、玩家都更重视开平台体验。如果有专属游戏设备，那么将带来三个重要优势――第一，游戏体验更加沉浸;第二，长时间玩游戏时体验更舒适;第三，相比于智能手机而言拥有更强性能。

根据高通公布的数据，第二代骁龙G3x在持续相对性能表现中明显好过旗舰级移动平台第二代骁龙8。在连续跑30轮GFXBench 5.0 Aztec Ruins Vulkan 1080p离屏测试结果对比中，与第二代骁龙8相比，第二代骁龙G3x的性能优势随着测试轮数的增加越来越明显，最终超过了60%。

对于重度玩家而言，选择游戏平台装备能够在持久游戏中获得更出色的体验，同时在交互、操控以及跨平台游戏体验方面也将解锁更多可能。Mithun Chandrasekhar表示，骁龙G3系列发布之初是Android设备，高通正努力让该系列支持更多平台和操作系统。

推出三款平台的同时，高通也带来了第二代骁龙G3x参考设计，并宣布已经面向部分OEM、ODM厂商出货。

除了标准的参考设计，高通还和Carbon Mobile合作，打造了一款碳纤维材料的参考设计原型机。设备直接使用碳纤维材料替代塑料来打造，属于超高性能、超轻量化的参考设计。需要指出的是，该产品仅作为参考设计使用，不会对外销售。

不过高通也表示，希望通过参考设计赋能合作伙伴，加速基于第二代骁龙G3x的新品设计和终端开发，加速产品上市。