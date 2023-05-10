首次！iQOO Neo新品将首发年度旗舰芯天玑9200+

5月10日，@iQOO手机官宣，旗下iQOO Neo新品将全球首发天玑9200+旗舰 5G 移动平台。天玑9200+的CPU和GPU性能较上一代天玑9200得到显著提升，进一步丰富了天玑旗舰家族产品组合的同时，旗舰性能再突破，充分满足用户对流畅运行移动游戏和复杂应用程序的需求，能效同样表现出色。

天极网了解到，MediaTek在今天举办的新品发布会上正式发布天玑 9200+旗舰平台，其采用八核CPU构架和台积电第二代4nm制程，拥有1个主频高达3.35GHz的 Arm Cortex-X3超大核、3个主频高达3.0GHz的Arm Cortex-A715大核和4个主频为2.0GHz的 Arm Cortex-A510能效核心，11核GPU Immortalis-G715峰值频率提升可达17%，具备MediaTek第六代AI处理器APU 690，MediaTek Imagiq 890影像处理器和MediaTek MiraVision 890移动显示技术，支持MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎 和MediaTek 5G UltraSave 3.0省电技术，性能十分强悍，堪称2023年最强旗舰5G移动平台之一。

vivo与MediaTek长期以来深入合作，双方在产品研发上都投入大量研发人力和资源，以MediaTek旗下5G旗舰移动平台的强悍实力，结合vivo出色的调校能力，打磨出多款备受好评的旗舰手机。2022年底，天玑9200正式发布，有着高性能、高能效、低功耗等优秀表现，是MediaTek以冷劲的全速体验为用户导向，为移动市场打造全新旗舰标杆5G芯片，助力vivo X90系列成为高性能的顶级影像旗舰。

在历经半年市场考研后，强悍旗舰芯再升级，天玑9200+正式发布，MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示：“天玑 9200+ 是移动芯片性能的又一里程碑之作，同时拥有出色能效，可助力终端厂商打造强大的移动游戏体验。“

iQOO Neo系列自诞生以来，凭借强悍的性能和游戏体验、卓越的全面实力以及青春热血的外观设计，受到了用户的高度欢迎。随着产品力提升，Neo系列愈发受到用户和行业的认可，此次由Neo新品行业首发天玑9200+，双方团队通过深度的旗舰联调，构建出新一代的“性能铁三角”，助力iQOO Neo新机的日常使用体验和游戏体验成为安卓手机中的佼佼者。

“2023年年度旗舰5G移动平台”天玑9200+已来，作为首发产品的iQOO Neo新品也已蓄势待发。5月11日，我们一同期待2023年年度性能旗舰的亮相。