OPPO Find X8轻薄直屏旗舰：一时分不清是OPPO 还是OPhone

【天极网手机频道】科技圈的10月份其精彩程度不言而喻，新旗舰芯片、新的旗舰手机逐一浮出水面，在科技圈掀起一阵阵波澜，在10月17日的OPPO开发者大会结束后，ColorOS 15以其如同德芙般纵享丝滑的体验技惊四座，OPPO Find X8作为OPPO新一代旗舰，肩负了打造OPPO超轻薄直屏旗舰的重任，天极网到手已经有一段时间了，其直边直屏质感和手感可谓是“果味十足”，那在性能和影像拍照部分等其它方面的具体表现如何呢？即将为你揭晓答案。

外观篇

在手机正面，一改往常，OPPO Find X8这次采用的是纯直屏设计，采用直屏的设计，除了可以和自家旗舰OPPO Find X8 Pro正面外观差异化，还可以让喜欢直屏的用户和曲屏的用户各取所好，除了屏幕类型的变动，还有十分惊喜的是，这次OPPO Find X8还有十分窄的四边等宽屏幕，而且做到了市面上绝无仅有的突破，做到了与iPhone 16 Pro齐肩的水准(左右边框1.44mm)，OPPO Find X8的边框为1.45mm，做到了齐肩iPhone 16的水准。

拆开包装上手后的第一印象，这恰到好处的小屏幕和轻薄手感，令人着实爱不释手，天极网到手的是星野黑配色，相较于纯黑，倒是没有黑的过于深邃，倒不如说是一种典雅的灰，配合十分有质感的类肤磨砂后盖，经久耐看且手感温润，忍不住便想盘上一盘。

OPPO Find X8虽然边框是直角边框，但是后盖和边框的过渡没有觉得很割手，大拇指触摸后盖和边框边缘过渡极其舒适，很难察觉这是居然是凸起的棱角，后置摄像头模组Deco依旧为圆环设计，此外，如果是OPPO Find X7的机主，可以很容易察觉到此次OPPO Find X8的相机镜头凸起的程度明显缩小，仅凸起3.11mm，横屏状态的摄像头模组硌手的感觉有很大程度的改善。

四边等宽带来视觉体验极佳，令人忍不住为之惊艳OPPO的工艺水准，再到细节，其屏幕的R角的过渡曲率柔和且自然协调，官方称之为“黄金R角”。无论是做工水准还是边框和相机模组凸起的控制，这一代OPPO Find X8机身厚度更薄，屏幕边框更窄，相机模组凸起小，与上一代相比都有很大进步，甚至与iPhone 16机型相对比也不遑多让。

影像篇

前面在外观篇中提到了此次的OPPO Find X8更小更薄边框更窄，那么相信很多小伙伴会伴随这么一个疑惑，相机能力存在缩水吗？从表面参数而言，此次的OPPO Find X8的摄像规格为三个5000W像素的镜头加一个3200W前置摄像头，后置三个5000W摄像头分别为主摄+超广角+长焦，主摄LYT-700传感器，1/1.56英寸，光圈为f/1.8，支持OIS光学防抖，等效焦距为24mm，参数如此，实际成像效果如何，一起来看看吧。

在ColorOS 15中，相机功能有不少惊喜，在OPPO Find X8系列中，在OPPO Find X8系列的照片模式、人像模式和视频模式中，OPPO 推出了胶片风格功能，分别是清新、复古、通透三种风格，让手机摇身一变成为你的“富士相机”，在今年超火的动态照片功能上，OPPO在实现动态照片功能的基础上，还是可以叠加以上的胶片风格，助力用户随手拍出复古十足，极具氛围感照片。

(照片模式-24mm焦距)

(照片模式-48mm焦距)

得益于有着LYT-700的1/1.56英寸大底传感器，主摄在24mm的焦距的照片可以看出，光线充足的环境下能够轻松拍出色彩饱满而不失真、色彩层次分明、主体突出的照片，即便是在49mm的焦段下，在保证主体足够清晰的同时，皮肤和头发依旧颇具质感。在照片模式下，

开启实况后也可叠加上述的三种胶片风格，有着动态照片和胶片风格加持的实况图片，即便是没有抓拍定格到最好的瞬间也无需担心，只需拍照界面开启实况照片功能，抓拍到的实况照片将抓拍到前后共计4S的实况图片，在按下快门后亦可定格人物最美的瞬间。

(人像模式-24mm)

(人像模式-48mm)

在人像模式中，有着三种柔光模式加持的OPPO Find X8，用户可以通过调节柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)，用户从而可以根据环境和人物的关系利用柔光模式加以强调表达，轻松拍出具备朦胧美感或者梦幻质感的照片，使得动感人像照片更具意境、更具镜头语言和更具氛围感。此外，通过人像模式拍摄的照片，用户可以在输出的照片界面找到光圈调节功能，在按下快门之后调节照片的光圈大小，得以调整背景的虚化效果，从而达到人物和背景分明，达到突出主体的效果。

(人像模式-73mm)

在长焦方面，OPPO Find X8搭载为3X潜望长焦，传感器为LYT-600，1/1.95英寸，光圈为f/2.6，支持OIS光学防抖，等效焦距为73mm。人像模式作为OPPO 的长项，有着长焦和柔光模式的加持，在构图和人像美化方面更上一层楼，在样张中不难看出，哪怕是在逆光条件下，不仅美化了模特的白皙的肤色更保留了细腻的光泽，不仅做到了观感上的讨喜，即便是放大照片看细节，人物的发丝的质感，肤色在光影的的照射下细节统统保留。在照片模式下拍人不够讨喜不用担心，有着人像模式的加持，拍人不好看的问题得以解决，OPPO Find X8拍人肤色美化更加自然，拍人更美，轻松拍出超具质感的人像照片。

(人像模式-73mm)

还有同样令人惊喜的是，OPPO Find X8的相机抓拍能力，无论是主摄还是长焦，抬出手机长按快门，即可抓拍到人物的动作或者宠物吐舌的瞬间，并且连续抓拍不掉快门，更不掉算法，最终成像质量极佳，将欢乐时光的瞬间尽情抓拍。

性能与续航篇――天玑上限看OPPO

OPPO Find X8搭载MediaTek天玑9400处理器，采用了台积电第二代3nm制程工艺，CPU架构包括1个主频高达3.62GHz的Cortex-X925超大核、3个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核和4个2.4GHz的Cortex-A720大核，如果关注过科技圈的小伙伴一定知道，采用全选架构的天玑9400各方面提升提升极为明显，并且同时还兼顾了能效比的提高，都说天玑上限看OPPO，具体表现如何呢？

配合OPPO独家的潮汐引擎，在25度室温条件GeekBench6的测试中，单核CPU跑分2812，多核CPU跑分8815，GPU跑分达到了21963的高分，相较于天玑9300，综合性能理论提高了15%左右。

说完理论测试，来看看实际的游戏测试，在原神最新版本的测试中，将画质设置为最高开启，打开电竞模式超帧超画后，在20分钟的跑图测试的平均帧率达到了89.7帧，正面最高温度仅为39.9度左右，可以说是彻底征服原神了，得益于OPPO的对游戏优秀调教，不仅在小尺寸手机上做到了不输很多大屏旗舰手机的游戏体验，甚至超越了很多大屏旗舰。

在续航方面，OPPO Find X8搭载了冰川电池，不只是高能量密度，同时兼顾了各种使用场景，无论严寒酷暑都能维持长续航，OPPO Find X8的电池容量为5630mAh(典型值)，这是冰川电池首次搭载在Find系列上，让超薄机身也能拥有大电池和长续航，天极网测试数据如下，有着如此强悍的续航表现的OPPO Find X8妥妥用一天也不再话下。

在充电方面，OPPO Find X8最高支持80W有线充电和50W无线充电。值得注意的是，据官方透露消息，OPPO官方将推出支持iPhone的磁吸生态配件，小编觉得这可能可以将苹果昂贵的磁吸生态价格打下来，并且提供更高规格的质量保证，可以期待一下，十分利好苹果和OPPO手机双持的用户。

系统AI篇

顺应AI时代，联发科(MediaTek)新一代5G旗舰AI芯片――天玑9400，与AI相对应的NPU(Neural Processing Unit)算力得到十足的提升，在NPU方面，相较于上一代提升了约40%，天玑9400集成MediaTek第八代AI处理器NPU 890，NPU 890率先支持端侧LoRA训练和端侧高画质视频生成，并面向开发者提供AI智能体化能力。天玑9400的AI性能和能效得到显著提升，相较于上一代，大语言模型(LLM)的提示词处理性能提升80%，功耗节省35%，强大的AI算力为构建端侧的系统级别AI打造扎实的基础。

ColorOS 15基于强大的天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，它不再是简单的传统功能型/APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI。

在落实到具体的例子中将诞生诸多使用场景：在“小红书”中遇到的旅游攻略，可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。以下是通过一键问屏功能，通过读取屏幕的内容结合用户的指令，从小红书跳转到地图类APP制定和规划旅游路线的效果展示：

(小红书旅游攻略跳转百度地图生成旅游路线)

与传通的AI软件不同，ColorOS 15的AI读屏功能是覆盖全局的AI，其功能覆盖在系统的方方面面，更具实用性，通过长按呼出“小布助手”，如同AI时时刻刻伴你左右，为你带来更便捷更智能化的体验。在阅读文章、阅读资讯过程中，想要知道配图中的名人、艺术画作、动物的品种，将原本需要调研资料的内容的步骤：退出APP――打开搜索引擎――输入内容或者图片，简化在一键问屏功能中，一键即可搞定。此外，面对图片素材，OPPO还可通过一键问屏功能，一键将图片转成文档。

(一键问屏：动物品种、游戏人物)

(图片转成文档)

此外，对于信息要素过多的屏幕内容，如何精确地向小布发出提问呢？无需担心，在ColorOS 15中的小布语音助手中添加了圈选提问功能，在右下角点开圈选选项，选中屏幕任意内容向小布提问，比如在多张猫咪品种图片中，只想询问小布其中的一种，即可通过小布的圈选功能发出提问，还可以询问猫咪关于饲养的技巧，这就是意味这小布语音助手支持连续问答功能。

此外，小编还注意到，即便退出了小布语音助手，再次开启小布语音助手后，仍能继续追问之前的问题，在OPPO Find X8中，有着“记忆”功能的小布进一步成为更加智能化的语音助手。

(一键问屏：“圈选”提问)

在影像方面，OPPO为了鼓励用户大胆拍照创作，ColorOS 15还带来了令人惊喜的AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，“手残“不要紧，重要是有一颗敢于创作的心，敢于按下快门记录生活的意，ColorOS 15将利用AI拯救废片，并且这些AI创作修图与小布语音助手相结合，都可通过“一键问屏”功能，一言执行相对应的功能要求。

(AI图像：AI去除、AI去反光)

在办公方面，ColorOS 15系统“文档”APP融入AI能力，可以为用户在浏览PDF、Word等文档过程汇中检索关键信息，迅速定位重点，在办工过程中，利用AI文档助手中的“文档回答“，高效的反馈用户所提出的询问，OPPO在ColorOS 15中利用AI，从而改变用户的查看文档的方式。此外，包括AI纪要、AI润色、AI观点等功能都保留在ColorOS 15中。

(AI文档检索)

OPPO率先打破苹果生态壁垒

专门为苹果生态用户打造的福利来了，在软件层面，OPPO推出打通苹果互联功能的软件“O+互联”，为安卓首家。在iOS端扫码安装此软件后，即可通过软件建立局域网，从而传输文件，天极网实测，从点击传送开始，传输1分钟4K60FPS视频(0.5GB)耗时22S，大部份时间在等待iPhone设备连接OPPO设备的热点，实际从开始传输相同文件耗时为6S左右，在建立连接的过程中还有可以做好一些。

在硬件方面，OPPO还将推出磁吸配件，并且同时将支持苹果生态，可以期待一下。

总结

OPPO Find X8作为OPPO新一代旗舰，肩负了打造OPPO超轻薄直屏旗舰的重任，其舒适的手感、新的胶片风格和ColorOS 15新的AI“一键问屏”功能，确实做出了自己的风格。此外，OPPO还做出了安卓首家打破与苹果生态壁的手机厂商，通过“O+互联”APP，即可将OPPO文件快速传送给iOS端设备，做好自己的同时与还欲“广交朋友”。OK，这就是关于OPPO Find X8的评测内容。