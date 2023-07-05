关于苹果“Apple store” 这些事你或许想要知道

【天极网手机频道】前言

在多年之前，手机市场还是一家独大的时代(诺基亚时代、摩托罗拉时代)。但随着手机行业公开慢慢的公开透明，世界各地资源的开放，我们能用上的手机品牌越来越多了。用户购买手机有着十分多的选择，也很便利。但要论及售后服务，苹果肯定是第一梯队，今天小编想和大家聊聊至少是我自己最喜欢的苹果“Apple store”的行业服务。

Apple store可不是我们随处可见的那种带个苹果logo的手机店哦，那种我们一般称其为苹果授权体验店。正儿八经的 Apple store是苹果直接管理的直营店铺。截至目前，苹果已经在全世界开设了几百家直营店，中国地区拥有四十多家。下文所阐述的所有信息都是小编基于苹果 Apple store直营店的体验来展开聊的。

售前服务

首先我们来谈谈Apple store的售前服务，也就是帮助用户挑选产品、购买产品、体验产品这一个过程。相比于其他手机门店，Apple store的店员给小编最大感觉就是“社牛”。你只需要进入Apple store就会有空闲的店员来为你介绍产品，并且态度十分诚恳，仿佛就和一个老友交谈一般。相信大家去购买手机也一定遇到过那种推销性质严重、看你不买产品就态度极其消极的店员吧。你在Apple store是肯定不会遇到这种店员，至少小编逛了这么久Apple store我是没有遇到。

而且分享小编的一个亲身经历，大家都知道苹果电脑很多软件都十分好用，其中最出名的那肯定final cut Pro这款剪辑软件了，但苹果软件的售价大家是知道的。于是乎我有天突发奇想，能不能带上我自己的MacBook Pro去苹果Apple store的Mac电脑上拷贝一个软件下来。然后我就真去尝试了，当时还有店员小哥哥教我怎么使用苹果的隔空投送，我拷贝软件的过程也没有被任何人员阻拦。当然这里不是鼓励大家用盗版，有能力还是要多多支持正版软件，小编只是想用这一个例子来突出苹果Apple store服务的人情味。

购买商品的付款方式也很多样(换购、分期免息、全款、现金等等)，其中苹果是有一个叫做Apple Trade In 换购计划，只需带上符合条件的设备到店，店员就可以估计你手机的价格，然后为你直接换购，虽然说价格确定相比其他不知名手机回收商有些低，但苹果时不时会推出一些换购活动，而且官方回收毕竟还是要安心一些。

当然你也可以在网络上下单后直接自己去Apple store自提，苹果官方会给你发送电子邮件和通知，去到门店后还会有专门的小姐姐引导你按步骤完成取货流程。此外，你预约了设备更换服务，苹果还会发送一个专人在线辅导和交回折抵设备的信息。最后，如果你购买的商品一直没有来取货，苹果Apple store也会为你保留并且还会发送电子邮件提醒你。

当然也有一些突发情况，比如你特别着急需要这款产品，只要可以在网上下单到Apple store，苹果还提供快速的配送服务，虽说要个二三十快递费。

售后服务

我们再来聊聊售后服务，其实售后服务相比丰富的售前服务就简单许多，无非就是退货、换货、维修这三个方面，苹果的售后也有一个比较“牛”的名字叫做Genius Bar 天才吧。首先是退货服务，众所周知大家购买电子产品无论是大家熟悉的小狗平台还是小猫平台以及夕夕平台，只要你把电子产品的外包装拆封了，那除了产品质量有问题是大概率不能退换的。但苹果的Apple store就不一样了，无论是你购买了什么产品，就算你拆封使用了只要没有超过两周，都是可以无理由退货退款的。

换货这一块小编就要夸夸Apple store的效率了，也是我亲身经历过的一个例子。小编之前有一个AirPods Pro有一点异常响声，当时人在老家就随便找了一个授权服务的售后，好像是百邦旗下的吧。虽然这个售后比较有礼貌，但是在他检查了一番我的耳机后说需要返厂检测维修，并且需要七到十个工作日，如果加入他们的百邦会员时效会提高一点。当时听了这话我就不乐意了，一气之下还是回到深圳再去直营店看看如何维修。在深圳的Apple store益田假日广场店，店员拿着我的AirPods Pro前后花费了大概20分钟就确定了耳机存在问题，并且当场就给我换了一对新的耳机(充电仓没问题)。

很喜欢Genius Bar 天才吧的一句话“我们乐于提供协助，Apple 维修由可信赖的专家完成，快速且高效”。当然，除了产品的硬件问题，用户也可以通过电话、在线交流或电子邮件等等方式和Genius Bar 天才吧的维修专家进行交流。比如设置设备、恢复 Apple ID、如何更换手机屏幕等等(苹果现在是有一个支持用自己维修的官方政策)。

如果你财力雄厚，购买了苹果的官方Apple care服务，在某些地区，你还可以预约技术人员前往你的家中或办公室进行产品的上门取件或者直接就地维修。但苹果售后也有一个比较“不友好”的点，就是过保的产品配件收费很高，一台手机如果是过保更换屏幕，那其代价可能都能买一台国产小旗舰了。但根据我自己的亲身体验来说，Apple store的售后服务在行业内任何地方都是顶尖的，配件贵点可能也有贵的道理。

门店课堂

最后再来说说Apple store的门店课堂服务，这个活动有意思的是几乎不会存在断档，每个月总有个三四场关于iOS系统、MacBook Pro电脑又或者iPad产品的课堂活动。这个活动其实要耗费的人力、物力还不少，但确实是一个提高品牌形象的好办法，而且还有利于用户。就目前国内的各大手机厂商来说，可能也有友商会做一些同城活动，但苹果这种官方牵头、官方举办、还一直坚持高频率举办的就太少了。就来深圳来举例子，我今天就在官网上发现在深圳益田假日广场Apple store会举办一场关于iPhone使用入门的课程。虽然说这个课程需要一个报名，但其实你把它当做一次讲课就行，直接去听问题也不大。

结语

苹果Apple store售后人员的基本素质以及服务态度值得我们国内手机厂商学习，无论是售后还是售前又或者是后期的一个用户维护，这都是一个大品牌该去细心维护的东西，所谓的回头客不就是这样来的吗？当然苹果的保外维修费用也确实高出其他友商一大截，但又有什么办法呢？小编还是希望能有国产手机厂商逼着苹果来内卷，给我们广大消费者谋福利。