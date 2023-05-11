iQOO Neo8系列官宣5月23日发布，双芯全面升级现已开启预约

【天极网手机频道】继昨日iQOO官宣全球首发新款旗舰天玑9200+芯片之后，首发机型今日也正式确认。5月11日，@iQOO手机官宣iQOO Neo8系列定档于5月23日19点发布，全新Neo强悍来袭。这一次，双芯全面升级。iQOO Neo8系列采用旗舰双芯，更强更Pro。

此外，iQOO官方还放出了新机预热视频与海报，透露出新机的外观设计。iQOO Neo8系列采用了素皮红色设计，沿承上一代机型经典设计，看上去比较有质感。背部布局则略有调整，手机后置疑似采用竖排双摄像头，摄像头模组整体呈矩阵设计，辅以条纹设计，辨识度比较高。

值得一提的是，iQOO Neo8系列的摄像头模组“OIS”的字样，换言之新机将支持OIS光学防抖。而根据此前爆料信息显示，iQOO Neo8系列预计将配置 6.78 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率高达 1.5K，拥有 120Hz 刷新率和屏下指纹识别技术，拥有5000万像素主摄像头，以及运行 OriginOS 3 操作系统。

至于天玑 9200+旗舰平台，天极网此前了解到，其采用八核CPU构架和台积电第二代4nm制程，拥有1个主频高达3.35GHz的 Arm Cortex-X3超大核、3个主频高达3.0GHz的Arm Cortex-A715大核和4个主频为2.0GHz的 Arm Cortex-A510能效核心，11核GPU Immortalis-G715峰值频率提升可达17%，具备MediaTek第六代AI处理器APU 690，MediaTek Imagiq 890影像处理器和MediaTek MiraVision 890移动显示技术，支持MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎 和MediaTek 5G UltraSave 3.0省电技术，性能十分强悍，堪称2023年最强旗舰5G移动平台之一。

目前iQOO Neo 8 Pro 已在各大电商平台上架并开启预约，感兴趣的用户可以前往了解更多信息。