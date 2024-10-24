氛围感抓拍神器，OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列

10月24日，OPPO今日发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列，打造出独树一帜的氛围感抓拍神器，帮助用户抬手就出片，抓拍氛围感。Find X8 系列采用「超轻薄直屏」的全新设计，以轻至 193 克的重量、薄至 7.85 毫米的厚度，让重量级的旗舰影像，第一次拥有轻量级的黄金手感。「无影抓拍」为抓拍带来更聪明的智能快门，无需切换模式，抬手就出片，抓拍氛围感。「AI一键问屏」带来人人都能简单用的AI，不仅听得懂更看得到，问啥都行，干啥都在行。 「潮汐引擎 × 天玑 9400」的最强性能组合，让Find X8系列以满帧的极致流畅轻松驾驭所有游戏。「OPPO冰川电池」为Find X8轻薄机身带来 5910mAh/5630mAh 的超大电池容量，一次充电就可以刷完一整部电视剧。

OPPO Find X8 特性汇总

OPPO Find X8 Pro特性汇总

OPPO首席产品官刘作虎表示：“通过全新的Find X8系列，我们致力于降低人像摄影的专业门槛，让每一位普通用户，只需抬手按快门，就能轻松定格瞬间、记录情绪，拍出充满氛围感的环境人像。这就是 Find X8 系列想要带给大家的――抬手就出片，抓拍氛围感。”

超轻薄直屏设计，影像旗舰重回轻薄

OPPO Find X8 系列设计特性

Find X8系列第一次让影像旗舰如此轻薄。通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，Find X8至 7.85mm，轻至 193g。Find X8 Pro 更在集成 “怪兽般”潜望长焦的同时，摄像头模组厚度大幅降低 30%，整机降低 13% 以上，在薄至 8.24mm 和轻至 215g 的机身中为用户带来绝佳手感。

OPPO Find X8

OPPO 通过独有的芯片级封装屏幕生产线，实现投入高达1个亿，精度提升30倍的“芯片级屏幕封装技术”，为 Find X8 实现了四边等宽的 1.45 毫米极窄边框，完美平衡了小直屏的手感与 6.59 英寸大屏的视觉体验;Find X8 Pro 则采用等深四微曲设计，为 6.78 英寸大屏带来浑然一体的自然手感。

从左至右：OPPO Find X8 气泡粉、追风蓝、浮光白、星野黑

Find X8包括星野黑、追风蓝、浮光白、气泡粉四种多彩配色，Find X8 Pro 提供晴空航线、漫步云端、星野黑三种配色。

从左至右：OPPO Find X8 Pro 星野黑、漫步云端、晴空航线

抬手就出片，抓拍氛围感

OPPO Find X8 系列影像特性

Find X8系列以更轻松的出片方式，与更具氛围感的影像效果，诠释旗舰影像的新含义。

OPPO全新无影抓拍

全新的无影抓拍，彻底改变了抓拍的方式。用户按下快门后，Find X8系列就会自动抓拍，无需再手动切换模式，让抓拍大幅提速，看到就能拍得到。Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动，让无影抓拍为抬手一拍随时待命。相比传统抓拍，无影抓拍更能兼具高速快门与高清画质，即使连续快速抓拍也能够让每一张照片都清晰动人，轻松地捕捉下运动瞬间的高能氛围，或者宠物治愈时刻的可爱氛围。

通过无影抓拍，Find X8系列第一次将高清抓拍与实况照片同时开启，实现了超清实况照片的新物种。只需一次快门，用户就能清晰地锁定瞬间的美好，更能记录一连串瞬间的自然变化，抓拍下更鲜活的氛围感。

作为Find X8系列系统级的抓拍能力，无影抓拍也可以结合专业哈苏人像使用，轻松捕捉转身瞬间或街头漫步的惬意身姿。新一代专业哈苏人像，还利用OPPO超光影图像系统新增的风格引擎，带来三款原生胶片风格――NC、CC、NH，用无损的原生画质精准地呈现经典胶片的质感，以及细腻自然的肤色，带来远超传统滤镜的表现力，让人像拍摄拥有穿越时光的复古氛围。

基于风格引擎，Find X8系列的专业哈苏人像还打造出全新的柔光人像效果。通过对原生画面的光子矩阵信息进行分层柔化渲染，柔光人像可以自然地氤氲开细腻的光晕效果，用光线的形状，为人像拍摄增添迷人又梦幻的氛围。

OPPO将先进的 AI与精密的潜望长焦镜头结合，为Find X8系列带来全新的AI千里长焦，让氛围感跨越距离的限制，将远处的精彩与热烈，清晰地在眼前呈现。Find X8系列的3倍光学变焦均基于OPPO 首创的倒置潜望长焦打造，利用全新的5000万像素大底传感器，以及挑战不可能的三重反射棱镜光路设计，为人像拍摄提供绝佳的构图与画质。Find X8 Pro更首次继承Ultra系列的双潜望长焦，其中5000万像素的 6X 潜望长焦摄像头还支持13.3X的传感器变焦，可以将更远处风景的自然氛围清晰地记录。在20倍以上变焦时，Find X8系列利用全新的AI计算，带来颠覆性的清晰度提升，让30倍、甚至60倍变焦，都能够拥有光学镜头般、真实的纹理与质感。

Find X8 Pro 1倍拍摄

Find X8 Pro 60倍变焦拍摄

Find X8系列还搭载全新的智能场景功能，结合全新的AI千里长焦，改写演唱会、体育赛事、烟花表演、夕阳落日等题材的拍摄方式，让最值得回忆的时刻，一键收获更有临场感的氛围。智能场景还适用于全焦段4K60fps的杜比视界 HDR 视频录制，并利用新增的OPPO超级防抖兼容性，以及传感器变焦能力，让身临其境的视频更加栩栩如生。

AI一键问屏，问啥都行

Find X8系列再次引领AI手机的发展，以AI一键问屏的创新交互，定义下一代人人都能简单用的AI体验。AI一键问屏让Find X8系列拥有统一的系统级AI交互方式，将传统分散在各处的AI入口统一收拢。用户只需要一键，OPPO AI就可以被唤醒，不仅能看懂当前手机屏幕中的信息，更能基于屏幕内容与用户展开连续的自然对话，还能全自动地完成跨应用的无缝操作，为用户提供新一代的识物、问答、购物、导航、办公、学习等各种服务体验。

通过AI一键问屏，Find X8系列可协助用户拯救废片、表达自我、高效办公，处理各种事务。只需一键问屏说出指令，Find X8系列的AI图像助手，就会自动完成去反光、AI去拖影、AI超清像素、AI消除等复杂的图片编辑，让废片也能成为大片。AI还可以帮写，用户在朋友圈、小红书上传图片后，AI能理解图片并生成合适的分享文案，帮助用户更快分享喜悦。在便签中，AI还可以对文字进行排版、润色、语句修正，更高效地完成写作任务。AI办公助手，能够在会议、通话等场景中随心提供语音摘要的服务，还能对多个文档进行摘要总结，翻译等处理，也能够实现苹果文档和Office文档的相互转换，帮助用户更快地完成工作，更快地投入生活。

OPPO全新的芯片级AI私密计算云，为Find X8系列的系统级AI提供数据安全保护，确保用户云上数据的绝对安全。包括 OPPO 在内的任何一方，都无法获取用户的数据。。

潮汐引擎x天玑9400，全满帧的游戏体验

Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验。

Find X8系列的潮汐引擎，实现了安卓手机的首个 CPU 高速缓存与系统级缓存的动态分配方案，在天玑 9400 芯片能效提升的基础上，还能够在大型游戏中实现至多 8.24% 的更高能效表现。在多家第三方媒体机构的测试中，Find X8系列均实现了主流大型游戏平均帧率第一的表现。

Find X8系列出众的游戏体验不止于性能。通过独有的电竞加速三天线设计，以及OPPO独家的游戏云加速技术，Find X8系列在面对网络拥挤时，依然可以提供稳定的连接性能，保证游戏体验不卡顿。

超通透钻石屏，旗舰好屏更护眼

OPPO超通透钻石屏为Find X8系列带来顶级的屏幕性能――高达460ppi的像素密度，带来绝佳的文字清晰度;100% P3色域覆盖与OPPO的多亮度色彩校准技术相结合，使屏幕色彩既精准又生动。屏幕还支持最高4500nit的局部峰值亮度，并兼容OPPO ProXDR显示、杜比世界 HDR 和 HDR Vivid ，为观看照片、电影和电视剧提供身临其境的视觉享受。

Find X8系列还集成全新的OPPO熄灯护眼技术，集成舒眠模式、硬件级低蓝光、双重屏闪保护、舒适色温、360°色温自适应五大创新，是首个获得德国莱茵TÜV实验室莱茵智能护眼4.0认证的产品。

冰川电池，无惧寒暑，续航破表

Find X8系列不仅性能飚出新强度，续航更创造新记录。搭载 OPPO 冰川电池，Find X8系列在 7.85mm/8.24mm 的超薄机身中，集成了5630mAh/5910mAh 的巨大电量，为高强度使用提供长续航的基础。

冰川电池再结合潮汐引擎对能效的提升，Find X8 系列带来全新的续航表现。一次充满电，就可以在腾讯视频的臻彩视界实现超过24h小时的连续观看，时长相当于一整部《繁花》。Find X8 Pro一次充电，可以提供畅玩 30 局游戏的尽兴体验，连续视频录制时长也高达7.2小时。

80W SuperVOOC超级闪充，以及 50W AirVooc无线闪充，搭配全新推出的OPPO Mag 磁吸配件，包括磁吸手机壳、5000mAh的超薄磁吸充电宝、50W的磁吸小涡轮充电器，为Find X8系列带来新一代全面优雅的闪充体验。

山海通信，全场景通信无忧

通过全新一代山海通信技术，Find X8系列为用户打造更全面、更可靠的连接性能。利用演唱会专网加速，Find X8 系列在演唱会场地中，能够将网络切换至“ VIP 通道”，极大地改善网络卡顿，帮助用户及时分享演唱会的精彩时刻。相比其他品牌手机，Find X8系列在演唱会场地中发送视频速度更快46%。通过山海通信的高铁信号地图特性，Find X8系列高铁上的视频会议流畅度相比其他品牌手机提升51.8%。Find X8系列还包括Find X8 Pro卫星通信版，为用户提供更安心的连接服务。

OPPO 互传在Find X8系列也得到全面升级，现支持与iPhone系列的互传。Find X8系列也将是首个支持与iPhone 碰传的手机，只需两部设备靠近彼此，即可完成照片、文件的分享。

双面晶盾玻璃 超可靠 超抗摔 超耐用

Find X8系列集成OPPO天穹架构，提供超可靠、超抗摔、超耐用的出众品质。双面均采用超强硬度的精盾玻璃，Find X8获得瑞士 SGS 整机抗跌耐摔认证，并通过 GJB 150.18A 军用标准冲击测试。Find X8系列通过IP68和IP69的双重防水测试，为日常生活和外出游玩都提供可靠的保障。

首发ColorOS 15，流畅体验新高度

Find X8系列首发搭载全新ColorOS 15，以极光引擎+潮汐引擎带来突破性的流畅体验，并通过充满生命力的新设计，以及持续提升的易用性功能，为用户带来全面焕新的使用体验。

ColorOS 15 全新的极光引擎，带来行业首个并行动画，支持多窗口的同时运行，响应迅速、画面也丝滑连贯，可以实现18%的操控响应速度提升，以及40%的操控稳定性提升。结合潮汐引擎的性能释放，ColorOS 15更可以带来高达22%的整机流畅性提升。

ColorOS 15还为Find X8系列带来全新的个性化主题方案――灵感主题，提供9种风格类型的高品质主题套装，并支持AI景深抠图、AI智能填充等深度个性化能力，让每个人都可以设计专属自己的主题。

售价与开售信息

全新一代 OPPO Find X8 包括12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB 五种存储组合，提供星野黑、追风蓝、浮光白、气泡粉四种多彩配色，4,199元起售。

Find X8 Pro 包括12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB 四套存储组合，提供晴空航线、漫步云端、星野黑三种配色，5,299元起售。Find X8 Pro 卫星通信版集成16GB+1T存储，提供星野黑、漫步云端两种配色，售价为 6,799元。

Find X8系列于10月24日21：00开启预订，并将于10月30日10：00全面开售。

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关于OPPO

OPPO于2008年推出“笑脸手机”，由此开启科技致善之旅。今天，OPPO 凭借以Find和Reno系列手机为核心的多智能终端产品、ColorOS操作系统、以及互联网服务，为全球用户革新科技体验。OPPO 业务遍及全球70多个国家和地区，超过3万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。