OPPO 亮相 2024 数字科技生态大会，Find X8系列成焦点

【天极网手机频道】12月3日―12月5 日，全球领先的智能终端制造商 OPPO 作为中国电信重要合作伙伴，携全新旗舰 Find X8 系列等智能终端及丰富 IoT 生态产品亮相广州“2024 数字科技生态大会”，全面展示其在通信、影像、AI、政企业务、智行与健康等多领域创新成果。

大会期间，OPPO凭借其卓越的表现，荣获中国电信“2024 年度CTTA联盟五个全面业务先锋合作奖”与“2024年度CTTA联盟合作伙伴市场表现奖-移动终端”。 这两项殊荣，是对 OPPO 在过去一年里与中国电信紧密合作、携手共进的高度认可，更是对其在移动终端市场以及相关业务领域所展现出实力的印证。

Find X8 系列打造旗舰标杆

OPPO 年度影像旗舰 Find X8 系列登场即惊艳，引各界瞩目。其堪称氛围感抓拍神器，独特“超轻薄直屏”设计，重量仅 193 克，通过亿元投入的芯片级屏幕封装技术，实现 1.45 毫米四边等宽极窄边框，兼顾手感与视觉体验。“无影抓拍”智能快门无需切换模式，抬手即拍;“AI 一键问屏”让 AI 交互更智能便捷;“潮汐引擎×天玑 9400”组合保障游戏满帧流畅;“OPPO 冰川电池”提供 5910mAh/5630mAh 大容量，续航强劲。

Reno13 系列定义潮流美学

与 Find X8 系列一同展出同步登场的还有新一代科技潮品 OPPO Reno13 系列。汲取蝶翼灵感，推出蝶蝶紫潮流配色，为超美小直屏注入灵动元素，延续 Reno 系列时尚基因，展现不被定义的生命力，成为了时尚潮流与科技融合的典范之作，吸引着众多追求个性与时尚的年轻消费者的目光。

IoT 生态产品与创新技术展示

在本次大会上，OPPO 多款 IoT 生态新品也纷纷亮相， Enco X3、Watch X、Pad 3 Pro等也在大会展出，多板块呈现其在通信、影像、AI、政企业务、智行与健康等领域的创新实力与深厚技术底蕴。也彰显了OPPO正为用户打造一个更加智能、便捷、丰富的数字生活体验。

此次 “2024 数字科技生态大会”，OPPO 凭借其一系列重磅产品展示在数字科技领域的创新成就。展望未来，OPPO 将继续与中国电信保持紧密的合作关系，不断优化用户体验，积极推动产业升级，为全球用户带来更多优质的产品和服务。