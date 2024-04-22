中国人工智能发明专利企业排行榜揭晓，OPPO位列第九

【天极网手机频道】当前，AI人工智能正在全球范围内掀起一场技术革新，改变着人们的生活方式、工作模式和思维模式，各个企业也在积极布局相关的研发与应用。4月22日，IPRdaily发布中国人工智能发明专利企业排行榜(TOP50)。该榜单统计近十年在中国申请并公开的人工智能发明专利，腾讯、百度、平安、国家电网、华为、蚂蚁集团、阿里巴巴、京东集团、OPPO、中国移动位列中国企业前十。

其中，OPPO以3743件AI发明专利位列排行榜第九位，是TOP10企业中唯一一家以智能手机为核心业务的公司，展现了OPPO在AI领域的前瞻布局和深厚积累。

中国人工智能发明专利企业排行榜TOP10

OPPO对AI技术的投入和重视不仅体现在专利数量上，更在于其广泛而深入的应用。截至2024年3月31日，OPPO在AI领域的全球专利申请量已达5399件，涵盖图像处理、计算机视觉、语音技术、自然语言处理、机器学习等多个核心领域。OPPO的创始人兼CEO陈明永更是前瞻性地指出，2024年将是AI手机的元年，未来五年，AI将对手机行业产生颠覆性影响。为此，OPPO已提前布局，成立了专门的AI中心，将更多资源聚焦于AI技术的研发。

在产品层面，OPPO已将AI技术深度融入其智能手机中。例如，OPPO Find X7系列便率先引入了AI通话摘要、AI消除等前沿功能，为用户带来了全新的智慧体验。在2024年春节期间，OPPO更是向超千万用户推送了丰富的AI实用功能，让更多人体验到了AI技术的魅力。

OPPO Find X7

除了AI领域，OPPO在5G、影像、充电、新形态等多个技术领域也保持着强大的创新能力。截至2024年3月31日，OPPO的全球专利申请量已超过101000件，全球授权数量超过55000件，其中发明专利占比高达91%，这充分证明了OPPO在技术创新方面的强大实力。

此外，OPPO还积极与全球科技巨头展开合作，共同推动AI手机的发展。在Google Cloud Next’24大会上，OPPO展示了多项AI创新成果，并与OnePlus共同宣布将率先应用Google的Gemini生成式AI大模型工具，为全球用户带来前所未有的移动AI体验。

随着AI技术的不断进步和应用场景的日益丰富，OPPO将继续秉持创新精神，深耕AI领域，致力于成为AI手机的引领者和普及者，我们也期待OPPO未来为全球用户带来更加智能、便捷的手机体验。