OPPO Find X8 超级闪充实测冰川电池，OPPO Find X8瞬间满血

【天极网手机频道】10月24日OPPO带来了新一代小屏旗舰――OPPO Find X8，OPPO Find X8系列为Find系列首次搭载冰川电池，得益于高能量密度硅负极电池技术，OPPO在6.59英寸的机身下塞下了5630mAh的电池(典型值)，第一次让5630mAh的超大电池与的超薄机身共存，热剧一部看到底，此外，冰川电池还同时兼顾了各种使用场景，无论严寒酷暑都能维持长续航。关于充电速度方面，OPPO Find X8支持最高80有线充电和50W无线充电。

在续航方面，在天极网的续航测试模型中(一小时听音乐、一小时哔哩哔哩、一小时小红书、一小时王者荣耀和30分钟4K60帧视频录制)电量最终剩余52%。

在充电方面，在室温25度条件下，充电回血的数据如下，从0%充到充电59%仅花了半小时，充满共计耗时62分钟，只需要短短的1小时左右。在生活中的碎片时间里，OPPO Find X8可以迅速为用户提供快速回血的能力，令用户考虑出行的计划，不再需要考虑手机的电量，出门前边准备边充电，即可满足你的户外使用。

值得注意的是，此次发布会，OPPO官方还推出新的无线充电磁吸小涡轮配件，支持为OPPO Find X8提供50W的无线充电，同时还支持为苹果设备充电，新的无线充电磁吸配件可以让手机无线充电的过程中大幅度减少设备发热的情况。 关于OPPO Find X8的无线充电数据天极网将进一步跟进，十分利好苹果和OPPO手机双持的用户。OK，以上就是关于OPPO Find X8的关于续航和充电的实际体验。