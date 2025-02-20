装电脑、选手机 DeepSeek领衔，五款大模型谁更靠谱？

【天极网手机频道】近几年AI大模型迎来了快速的发展，呈现出了多元化和加速化的特点，相比于初期各大厂商主要聚焦于推出参数量更大、能力更强的通用大模型，以彰显自身的技术实力不同，随着市场竞争加剧和技术逐渐成熟，各大厂商都开始探索将这些强大的AI能力转化为具体的商业价值以及解决实际问题。而最近正值开学季，很多品牌都开启了优惠促销活动，再加上诸多品类的数码产品还可以享受国补，很多小伙伴想必会趁机进行选购。那么让大模型帮助我们组装电脑或是推荐手机真的靠谱吗？今天我就选择了几家的通用大模型来替大家试试看。

我这里选择了最近横空出世的DeepSeek(R1)，以及目前市面上比较热门的文心一言(3.5)、豆包AI、通义千问以及讯飞星火等共计五款，均为免费版本，也就是大家无需付费就可以使用的，分别对他们进行相同的提问，每款大模型都会重复提问三次。

首先来看看电脑装机，我给出的问题是“预算5000，帮我装一台能畅玩《黑神话：悟空》的电脑，给出配件具体的型号”，我们来依次看答案。第一个是DeepSeek(深度思考，联网搜索)，三次的回答如下：

我这里用表格为大家总结了下，算是给出了三套配置吧，第二套和第三套的差别比较小，每个配件都给出了推荐的理由，而且还给出了参考价格，我大概检查了下，基本没啥大问题，都比较合理，而且还给出了参考价格，不过这个波动比较明显，而且各个平台都有差别，有的高一些，有的则低了些，所以有意义但不大。另外，它还给出了配置优化方向和购买建议，确实有点东西。

不过它也有着自己的问题，那就是由于过于火爆，十次里有九次会出现“服务器繁忙，请稍后再试”的提示，为了得出这三次答案，我问问足足有几十次...累觉不爱了属于是。

豆包三次回答如下：

豆包这边三次提问分别给出了三套配置，一套AMD平台的以及两套英特尔平台的，整体都是比较合理的，每个配件都给出了选择的理由，而且和DeepSeek一样，还有相关配件的参考价格(价格存在波动，仅供参考)，表现还是不错的。

通义千问三次回答如下：

通义千问这边三次回答属于是大同小异，核心硬件没有太明显的变化，第二次回答算是给出了两套配置，除了英特尔的，还有一套AMD的，不过没给散热器，而其它配置和另外两次基本都是相同的，不过这个全汉的Hydro G PRO是定位中高端的系列，我去官网找了下，这个系列并没有550W的电源...最低是650W的，所以这块应该是弄错了。

文心一言三次回答如下：

文心一言的回答则不太稳定，第一遍和第三遍都还好，第二遍则略显敷衍，很多配件都没有给出具体的型号，只给了推荐的品牌，还缺失了一些配件，并且显卡这块推荐的都是比较老。

讯飞星火三次回答如下：

讯飞星火给出了三套不同的配置组合，咋一看起来都比较合理，也都给出了比较详细的选择理由，但仔细一看就会发现存在一些明显的错误，比如第一套中的内存就有问题，华硕PRIME A520M-K并不支持DDR5内存;而且三套都推荐了RTX 4060 Super显卡，这款英伟达自己都不知道曾发布的显卡，仔细看下推荐的理由，大概能猜到它应该想推荐的是4060 Ti...

就我的测试结果来看，这五款AI大模型中，DeepSeek的表现应该是最好的，配置比较合理，给出了对应的推荐理由，而且还有参考价格以及配置优化方向和购买建议，是回答的最全面的一个;豆包的表现其实也不错，给出了三套不同的配置，英特尔和AMD的都有，也都比较合理，而且同样有参考价格;其它三款则各自有着较为明显的问题，比如配件型号错误或配件缺失等。

接着我们来看手机推荐这块，还是先看DeepSeek，三次回答结果如下：

DeepSeek依旧保持了不错的水准，将推荐的产品进行了分类，归纳出了各个产品的核心配置和优缺点，属于是简单精炼型，并且还给出了产品适合的人群，推荐的产品基本都符合我提出的要求，而且还考虑到了国补政策，在后两次回答甚至给出了补贴后的参考价格，非常的细节。至于槽点，就不多说了，又是几十次才成功了这三次。

豆包三次回答结果如下：

第一次和第三次的回答完全一样，每款产品都会有对应的推荐理由和配置简介，还给出了参考价格，第二次回答没有给推荐的理由，不过把产品的一些关键点描述的更详细和直观了，整体没啥大问题，除了一家Ace 3这款机型有些老，价格上与要求差距有些大，表现依然算是不错。

通义千问三次回答如下：

三次回答的结果差距不大，机型确实不少，但给人的感觉是参考的资料稍显滞后，有些比较老的机型在降价后，即便不算上当下的优惠，价格上也低于3K这个目标多了一些，比如iQOO Neo9、荣耀90 GT、红米K70等，基本属于2K档位的产品了。

文心一言三次回答如下：

虽然在装机那块表现一般，但手机选购这块的实现了逆转，尽管重复率比较高，但推荐的机型基本都符合设置的条件，也给出了产品的配置和特点，并且列出了推荐的版本和价格，具有不错的参考价值。不过第三次回答中还是出现了一点点错误，红米K80 Pro确实是三摄没问题，但应该是主摄+广角+长焦，而非主摄+广角+微距。

讯飞星火三次回答如下：

讯飞星火是几款大模型中给出答案最少的，算是“沉默寡言”了，不过推荐的机型都比较符合条件，而且给出了较为详细的产品亮点介绍，但同样和装机时一样，出现了一些错误，比如第一遍回答中一加Ace 5它写的搭载了骁龙8 Gen 3至尊版...这就属于把知识学杂了，创造了一款并不存在处理器，还有K80后置并没有200万像素的微距，它的前代K70有这颗镜头，出现了一些细节上的小问题。

手机推荐这块，表现最好的我个人觉得依旧是DeepSeek，会根据消费者侧重点对推荐产品进行分类，回答清晰明了，而且考虑到了国补政策;其次是豆包和文心一言都不错，选择的产品基本都能符合要求，不仅给出了推荐理由，还有参考价格，文心一言在机型选择上更新一些;讯飞星火推荐的产品虽然少，但基本都符合要求，就是出现了比较明显的描述错误;通义千问给出的答案则有些滞后性，都是比较老的机型，不太符合设置的条件。

当然，以上内容均基于我个人的使用体验和得到的相关结果，仅供大家参考，如有雷同，纯属巧合。

写在最后

就我个人的体验来说，让这些大模型帮助我们装机或是推荐手机，还是具有一定的参考意义的，如果你本身对这些产品有着一些了解和关注的话，确实可以使用大模型来辅助我们去挑选符合自身需求的产品，大致进行一下筛选，然后再根据自身的偏好去详细的进行搜索，最后购买对应的产品。而且如果你觉得一家大模型不够，可以像我这样问多家，有更多的参考，反正都是免费问。