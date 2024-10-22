华为举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会 HarmonyOS NEXT正式发布

【天极网手机频道】10月22日，华为举行“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，正式为用户带来全新的原生鸿蒙操作系统(HarmonyOS NEXT)和华为nova 13系列、华为WATCH Ultimate非凡探索系列“绿野传奇”腕表、HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版(SIM卡版)多个全场景智能设备新品。

HarmonyOS NEXT：十年铸剑，破茧成蝶

HarmonyOS NEXT是HarmonyOS诞生以来最大的升级，以原生精致、原生互联、原生智能、原生安全、原生流畅等五大高品质体验，开启鸿蒙新世界。目前，HarmonyOS已成为最具生命力的数字底座，截至当前已有1.1亿+代码[1]，中国市场份额第二[2]，品牌认知度和开发者数量大幅增长[3]，已有15000+鸿蒙原生应用和元服务上架，鸿蒙生态设备超过10亿[4]，实现历史性突破。

在原生精致方面，HarmonyOS NEXT带来由内的和谐美学、而外的个性趣玩。物理渲染引擎为用户带来更沉浸、更多彩、更灵动的视觉体验。动效设计和人因研究完美结合，让交互更加⾃然、流畅、灵动。实况窗新增锁屏沉浸态，为用户带来更便捷、直观的信息展示方式。心情盒子主题和更多趣味互动玩法也等待用户进一步探索。

HarmonyOS NEXT将AI与操作系统深度融合，带来全新的鸿蒙原生智能(Harmony Intelligence)，提升了AI小艺和鸿蒙原生应用的智能体验，并不断强化数据和隐私安全。基于盘古大模型，HarmonyOS NEXT中的小艺能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现诸如识屏对话、帮记帮写等23类Top场景交互。此外，华为还将HarmonyOS NEXT的AI能力应用到了信息无障碍领域，全新的声音修复功能帮助语言障碍人士识别语义、修复声音，让他们在面对面交流时也能轻松自如。

HarmonyOS NEXT全新的星盾安全架构，通过底层技术重构和体验重构，彻底革新用户管理隐私的方式，把隐私掌控权真正交给用户。HarmonyOS NEXT重新定义应用获取隐私数据的规则，一方面禁止读取已安装应用列表、访问短信等9类不合理权限，从根源避免隐私泄露。另一方面，推出图库、相机、联系人、位置、文件、剪贴板、音频等七大高频场景的安全访问机制。此外，全新的华为应用市场从源头上确保每一款应用纯净可靠，不满足安全要求的应用无法上架、安装和运行。

流畅的系统是用户高效优质体验的核心。基于华为方舟引擎，通过软、硬、云和应用生态的深度整合，HarmonyOS NEXT实现从系统到应用的全面流畅升级。相比HarmonyOS 4，HarmonyOS NEXT整机流畅度提升30%[5]，设备续航增加约56分钟[6]，运行内存平均节省1.5GB[7];视频剪辑导出速度相比上一代系统平均提升31%[8]，告别渲染导出时的漫长等待;新加入的方舟Web引擎帮助购物、购票等应用加载快人一步。

HarmonyOS NEXT 延续鸿蒙跨端优势，打造革命性的连接体验。基于全新分布式软总线，HarmonyOS NEXT在更低功耗下连接速度提升了3倍，最多可同时连接4台设备，设备之间只需靠近即可感知并连接。华为还将全场景能力开放给伙伴，与伙伴一起构建原生互联的交互体验，为用户带来办公更高效、娱乐不间断的非凡体验。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，“HarmonyOS NEXT是一个正在茁壮成长的新生命，未来可期，也离不开广大合作伙伴、开发者和用户的一路相伴与持续支持。星河璀璨，万象新生，而今迈步从头越!华为期待在未来与各方继续携手，在一起，共建共享鸿蒙新世界。”

10月22日起，HarmonyOS NEXT正式开启HUAWEI Pura 70系列、HUAWEI Pocket 2系列、HUAWEI MatePad Pro 11英寸2024款等机型公测。

打造前后多焦段AI人像体验 华为nova 13系列正式亮相

全新的华为nova 13系列以“年轻、时尚、带感的多焦段人像AI手机”为定位，传递不拘一格的时尚态度。外观方面，新品承袭了nova家族一以贯之的美学设计基因，带来洛登绿、羽砂紫、羽砂白、星耀黑四款独特配色;全新格纹变奏设计，通过纳米级精密加工纹理和独特的闪砂工艺，让手机背部的浮光格纹，在不同角度下呈现出别致的动态美感。影像方面，华为nova 13系列搭载华为达芬奇人像引擎，华为nova 13 Pro更支持前后多焦段人像，打造氛围感十足的人像拍摄体验。体验方面，华为nova 13系列首发AI最佳表情功能，打造年轻人的“表情管理大师”，并支持AI扩图、AI消除等功能;搭载HarmonyOS 4.2，丝滑流畅的同时守护用户隐私安全;搭载鸿蒙智慧通信，全系支持北斗卫星图片消息，随时随地信号给力。价格方面，华为nova 13售价2699元起，华为nova 13 Pro售价3699元起， 将于2024年10月25日10:08正式开售，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

华为WATCH Ultimate非凡探索推出“绿野传奇”，升级专业高尔夫球场模式，售价7999元，现已正式开售

HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索焕新发布，带来新成员“绿野传奇”，绿白配色设计灵感源于自然原野，表壳采用超坚固非晶锆合金材质，轻巧耐用、坚固耐磨;表圈使用双色纳米微晶陶瓷材质，工艺难度高且复杂。“绿野传奇”标配钛合金表带，并附赠双色编织表带与HNBR高弹性橡胶腕带，尽显不凡品味。此次它带来了专业高尔夫球场模式，覆盖全球超过1.5万家高尔夫球场，新增专业高尔夫球场地图、坡度补偿距离、击球距离、智能击球建议、果岭坡度指向、半场计分报告等功能，为球场精英们带来高阶智能体验。

HUAWEI WATCH Ultimate首发上市时即支持双向北斗卫星消息特性，此次新增北斗卫星消息自定义和快捷求助+体征上报等特性，为户外探险增一份安心。同样它也支持100米潜水级防水，新升级户外探险模式，腕间尽享山海魅力。HUAWEI WATCH Ultimate非凡探索“绿野传奇”售价为7999元，目前已于华为商城、各大电商平台、华为授权体验店等渠道正式开售。

HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版(SIM卡版)：打造户外专业创作新体验

HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸自2024年8月发布以来，受到了广大消费者的好评。本次发布会，华为正式推出了HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版(SIM卡版)，套装内包含了支持移动数据网络的HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸柔光版平板、专属曜金黑配色的华为星跃键盘以及搭载星闪技术的HUAWEI M-Pencil(第三代)手写笔。HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版(SIM卡版)以其优异的产品力为核心，再次刷新户外创作体验。

HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版(SIM卡版)搭载双层OLED云晰柔光屏，具有2000nit超高亮度及2,000,000:1的超真实对比度。而云晰柔光屏不惧强光，防眩护眼，充分满足创作者户外创作体验。此外，HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸柔光版、流金典藏版获得 SGS 低视觉疲劳 2.0 金标认证、莱茵 TÜV 无反射认证和莱茵 TÜV 全局护眼 3.0 认证多重护眼认证。 MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版(SIM卡版)让用户畅享高速网络，拓展艺术创作边界，并首次搭载40W有线超级反向快充，让平板秒变大容量充电宝，为用户解决出行充电焦虑，同时支持SCP、PD2.0等多种充电协议，充分满足创作者户外创作需求。

创作力方面，天生会画App也带来更多绘画辅助，高效更易用。助力更多用户，提笔就画，挥洒艺术创作灵感。新升级的透视辅助工具，帮助创作者快速创建精确的网格布局，保障绘画构图更加合理准确;图层定位功能，快速筛选图层提高创作者绘画效率;魔棒选区功能，可以高效获取精准的选区范围，快速编辑高效创作，更多高效编辑工具上新，进一步满足不同人群创作需求。天生会画App，让人人都能成为艺术家。

此次发布会全面展示了华为在操作系统和智能设备领的领域的创新升级。目前，各类新品已陆续上线，消费者可通过华为官方渠道进行升级、购买和体验。

[1] 代码行来自华为内部统计数据

[2] 操作系统中国市场份额来自Counterpoint Research

[3] 品牌认知度来自IPSOS中国区品牌追踪调研，调研时间：2024年9月16~30日，样本量n=1830

[4] 数据截止至2024年10月20日

[5] 数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Mate 60 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用均为最新版本应用，具体以实际为准

[6] 续航数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Pura 70 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用均为最新版本应用，具体以实际为准

[7] 数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Pura 70 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用均为最新版本应用，具体以实际为准

[8] 数据来源于华为实验室，测试机型为HUAWEI Pura 70 Pro，对比版本为HarmonyOS NEXT和HarmonyOS 4出厂版本，测试应用为剪映，具体以实际为准