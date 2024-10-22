跑分达308万，Oryon CPU很能打！ 高通骁龙8至尊版性能实测

【天极网手机频道】现在高通新一代旗舰移动平台――骁龙8至尊版(骁龙8 Elite)已经发布，作为首款集成高通定制Oryon CPU的旗舰移动平台，其CPU、GPU以及AI性能均有大幅提升。

简单介绍骁龙8至尊版的一些重磅升级后，天极网将通过跑分与游戏实测为大家揭晓其真实性能与游戏表现。

高通Oryon CPU：45%性能与能效提升

骁龙8至尊版集成第二代高通Oryon CPU，基于台积电第二代3nm制程工艺，采用“2+6”设计――拥有2颗4.32GHz的超级内核(比骁龙X Elite双核增强的4.3GHz还要高一点)以及6颗3.53GHz的性能内核，取消了能效核。

骁龙8至尊版CPU最大总缓存达到了24MB，其中2颗超大核共享12MB L2缓存、6颗性能核共享12MB L2缓存，支持5.3GHz LPDDR5x内存，这些升级不仅可以提升日常应用流畅度，对于增强游戏、AI等体验也大有帮助。

据高通介绍，骁龙8至尊版的单核性能与多核性能对比第三代骁龙8均有45%的提升，并且能效也有45%的升级。

Adreno GPU：40%性能与能效提升

全新Adreno GPU设计也有很大变化，采用了切片架构，内部渲染单元分成三个独立的切片，其中每个切片都可以运行在对应主频，因此按照不同工作负载可以动态调配，实现GPU性能灵活调度，提升能效。

另外，高通还专为GPU预留了12MB的内存，从而在数据传输交互时减少对系统内存的访问调用，也能降低功耗延时以及对系统内存的占用。

高通表示，全新Adreno GPU与上代相比总体性能提升了40%，功耗降低40%，光线追踪性能提升了35%。

在游戏体验方面，骁龙8至尊版同样支持Snapdragon Elite Gaming丰富特性，如开启Adreno图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0)后，支持插帧功能可以让《塔瑞斯世界》帧数翻倍，包括《原神》《崩坏：星穹铁道》等游戏也支持该特性，不仅带来画质流畅度等升级，还可以借助插帧带来功耗降低。

同时，骁龙8至尊版还首次在智能手机上支持虚幻引擎5.3的Nanite系统，让手机游戏有迈入电影级质量3D环境的潜力。



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AI：平台级提升

高通深耕端侧AI已经有很多年，基于异构架构的高通AI引擎凭借性能、灵活等优势，让大模型、AIGC等应用在端侧成功落地应用。骁龙8至尊版的Hexagon NPU性能提升45%，能效提升45%，配合CPU、GPU、内存等全面提升也让平台AI性能更上一层楼，支持更长的token输入、多模态AI助手的本地部署，且综合AI性能增强达到45%。

在MLPerf BenchMarks测试中，对比第三代骁龙8，提升更是最高达到104%(EDSR超分)。

至于影像部分，骁龙8至尊版的Spectra ISP将支持无限实时语义分割、超暗光照片和视频拍摄、3.2亿像素照片拍摄等功能。连接方面则采用骁龙X80 5G调制解调器及射频系统，首次面向智能手机支持6Rx。同时采用高通FastConnect 7900移动连接系统，支持Wi-Fi 7并集成AI，实现40%以上功耗降低。

以上就是骁龙8至尊版部分新特性的介绍，现在就开始性能实测环节。需要指出的是，本次测试采用的设备为骁龙8至尊版工程样机，配置为6.73英寸的WQHD+AMOLED 120Hz屏幕，电池容量3900mAh，内存为24GB LPDDR5 4.8GHz，存储为1TB UFS 4.0。所有测试均在飞行模式下进行，游戏测试连接Wi-Fi。

在GeekBench 6测试中，骁龙8至尊版的单核成绩为3228;多核成绩为10688。

对比上代参考成绩，骁龙8至尊版的单核及多核成绩分别提升39%、42%;对比竞品天玑9400的原型机和商用机提升分别可以达到14%、16%左右。

除了这些测试外，还有一项针对Web应用的测试Speedometer。Speedometer重点关注利用浏览器栈和框架的应用的响应速度和性能，用于衡量CPU处理用户日常实际任务的效率，比如日常使用浏览器的网页加载、在线内容交互、运行web应用。并且微信、淘宝等也都有基于Chromium内核的应用场景，所以Speedometer也能够一定程度上反映用户日常使用中终端的流畅度。

Speedometer测试中，骁龙8至尊版对比第三代骁龙8提升了约61%。

安兔兔测试中，骁龙8至尊版的成绩达到了3081152，对比天玑9400原型机和商用机领先可以达到约9%。

GPU性能测试方面，GFXBench Aztec Ruins Vulkan 1080P与1440P离屏项目成绩分别为354FPS、129FPS。

3DMark Steel Nomad Light的成绩为2677。

AI性能方面，AITUTU成绩达到了2024820，新增大语言模型测试(千问1.5，4B)成绩达到了677435。

最后轮到游戏了，选择《原神》《绝区零》《崩坏：星穹铁道》《永劫无间》《鸣潮》五款游戏。

《原神》 画质设定为60帧、极高、关闭动态模糊与多人战斗，在层岩巨渊、须弥城、水天丛林、阿茹村、赤王陵跑图30分钟，平均帧数为59.7，平均功耗约为4.3W，可以看到每隔30秒会出现一次周期性帧率波动，帧数掉到30左右，这是由于《原神》新版本面对未上市新平台的常见bug，属正常现象。

《绝区零》画面设定为60帧、最高，在光印广场跑图10分钟左右，平均帧数为59.7，表现很稳定，画面很流畅。并且平均功耗约4.5W，对比上代平台提升就很明显了。

《崩坏：星穹铁道》画面设定为60帧、最高，开启兼容模式，在仙舟罗浮跑图30分钟，平均帧数为59.8，平均功耗约为5.5W。

《永劫无间》画质设定为60帧、精致，在匹配比赛中测试10分钟，平均帧数59.7，功耗约3.9W。

《鸣潮》设定为60帧、最高，在战斗中实测10分钟，平均帧数为59.2，平均功耗约6W。虽然在几款游戏中功耗最高，但相比上代平台动不动就7―8W的功耗，骁龙8至尊版也有很大提升了。

在游戏体验方面，骁龙8至尊的表现十分稳定，几款热门手游“帧数拉满”，几乎都是一条直线，而且功耗相比上代有所下降。至于温度，这款与量产机外形比较接近的工程样机表现也很不错，在《绝区零》等游戏测试中，机身背部温度在43℃上下。

另外，我们通过《崩坏：星穹铁道》体验了Adreno图像运动引擎插帧功能，同样的画面设定和测试项目，开启60插帧至120后，帧数仍旧稳定，且功耗约6.6W，帧率翻倍但对比原生60帧只增加了约20%的功耗。

写在最后

尽管这次超前体验只是揭开了骁龙8至尊版的冰山一角，但全新Oryon CPU、Adreno GPU和升级的高通AI引擎，还是让其为下一代旗舰级产品准备了充足的发挥空间。特别值得关注的是，Oryon CPU从PC端到移动端，高通持续拓展定制芯片的落地，为不同平台提供更出色的性能，包括智能手机、PC在内，还有平板、XR更多设备，同样值得期待。

另外，平台级能效提升、越来越丰富的Snapdragon Elite Gaming特性，也让我们对骁龙8至尊版以及未来骁龙移动平台在游戏场景下的表现多了几分憧憬。画质更出色、帧数更高且更顺畅的游戏体验不会太遥远。

至于AI层面，高通已经夯实了硬件及算力基础，随着软件、功能加快落地，更成熟、有价值的AI应用场景也会陆续出现，就让我们拭目以待吧。